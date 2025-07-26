ua en ru
Сб, 26 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трінчер не на жарт ошелешила короткою стрижкою (відео)

Субота 26 липня 2025 21:19
UA EN RU
Трінчер не на жарт ошелешила короткою стрижкою (відео) Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Анна Трінчер здивувала новим образом. Зірка носить довге волосся, але раптово показалася з незвичайною для себе зачіскою.

Як повідомляє РБК-Україна, Трінчер показалася з короткою стрижкою на новому відео в Instagram візажиста Єгора Андрюшина.

Новий образ Трінчер ошелешив фанів

Так, співачка вирішила приміряти незвичайний макіяж. Андрюшин зробив їй широкі брови, виділив губи темною помадою та підкреслив кінчик носика блискучим хайлайтером.

Також Трінчер вставила лінзи, аби на час змінити колір очей. Але головна "родзинка" - перука.

В кадрі Анна показалася з короткою стрижкою. Зухвала зачіска та ефектний мейкап створили вау-ефект. Образ співачки вдало доповнив рожевий латексний топ та масивні прикраси.

Трінчер з короткою зачіскою (скріншоти)

Раптове перевтілення співачки вразило її фанів. Під дописом вони пишуть, що не очікували побачити Трінчер з коротким волоссям, але такий експеримент навряд чи можна назвати невдалим.

Також юзери залишили такі коментарі:

  • "Була Трінчер, стала Крістіною з "Аферистів"
  • "Копія Вікторії Булітко з "Дизель Шоу"! Двійник просто"
  • "Це щось нове та незвичне"
  • "Це не перевтілення, це втеча в нове життя з новими документами"
  • "Не впізнати"
  • "Еліс з "Сутінок"
  • "Класно, Аня завжди вогонь".

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Анна Трінчер Зірки шоу-бізнесу
Новини
В Росії знищено літак СУ-27УБ: деталі від ГУР
В Росії знищено літак СУ-27УБ: деталі від ГУР
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті