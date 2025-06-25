"Это было злоупотребление властью". Моника Левински сделала новое признание о романе с Клинтоном

Моника Левински впервые за долгое время прокомментировала отношения с 42-м президентом США Биллом Клинтоном. Она призналась, до сих пор со своей стороны считает тот роман любовью.

Что говорит Левински о романе с Клинтоном

Отношения президента США с 22-летней стажеркой всколыхнула мир в 1998 году. Тогда Левински стала объектом обсуждений, осуждения и насмешек. Ее жизнь превратилась в ад. В то же время Билл открещивался от связи с девушкой, а его оппоненты использовали скандал на полную.

Вспоминая те времена, Моника неоднократно отмечала, что поддалась отношениям с женатым по любви.

"Это была любовь 22-24-летней девушки. Да, я действительно это имела в виду. Но, думаю, каждый может себя отождествить с этим - то, как мы воспринимаем любовь, меняется с каждыми новыми отношениями", - пояснила она.

Моника Левински сейчас (скриншот)

Сегодня в свои 51 Левински уже видит те отношения иначе.

"Я не знаю ни одного человека, который бы сказал: "Эти отношения, в которых я сейчас, это что-то меньше, чем те, что были десять лет назад". Потому что мы меняемся, мы развиваемся. И каждая новая любовь так или иначе меняет нас - и тех, кого мы любим", - заявила она.

Для тогдашней молодой леди это действительно была любовь. Однако с годами она, конечно, переосмыслила связь и теперь видит все иначе.

"На тот момент именно так я это воспринимала. Думаю, во всем этом была определенная привлекательность, и еще много всего. Но теперь я понимаю: это также было злоупотребление властью", - подчеркнула она.



Что известно о скандале Левински и Клинтон

Скандал разгорелся в конце 1990-х, когда стало известно о сексуальных отношениях между тогдашним президентом США и молодой стажеркой.

Сначала Клинтон отрицал связь. Однако на синем платье Левински обнаружили его ДНК. В конце концов он признался в "неуместных интимных физических контактах".

Палата представителей Конгресса США объявила ему импичмент за лжесвидетельство и препятствование правосудию. Но впоследствии Сенат оправдал Билла, и он добыл свой президентский срок.

Для Левински последующие годы превратились в кошмар. Она не могла найти работу, подвергалась травле, насмешкам и осуждению. Чтобы оправиться от публичного скандала, ей понадобилось два десятилетия.

Впоследствии она превратила свой опыт в возможность для активизма. В частности стала активно бороться с кибербуллингом и публичной травлей.

Что известно о романе Левински и Клинтон (фото: GettyImages)