"Це смішно казати". Богдан Бенюк чесно відповів, чому українські актори мало заробляють
Народний артист України Богдан Бенюк відверто розповів про заробітки українських акторів та коли доводиться працювати навіть без гонорарів.
Як повідомляє РБК-Україна, актор поділився реаліями роботи в українському театрі та кіно в інтерв'ю Blik.
Чому українські актори мало заробляють
За словами Бенюка, очікувати високих гонорарів, як у закордонних зірок, у сучасних умовах марно. Причиною він назвав відсутність належного державного фінансування.
"Не будемо казати, що якийсь актор може заробити тут, в Україні, серйозні гроші. Це смішно казати. Коли немає державного фінансування, які там гроші заробляються?!" - пояснив він.
Він зазначив, що багато українських акторів часто працюють виключно з любові до мистецтва.
"Ми працюємо навіть тоді, коли немає фінансування, а є гарний режисер, інші актори й вся команда проєкту", - зазначив він.
За словами Бенюка, якщо історія гарна, всі збираються і починають творити.
Водночас він наголосив: про гонорари, як у голлівудських зірок, мріяти українцям не доводиться.
"Навіть порівняння не може бути із винагородами відомих закордонних акторів", - додав він.
Богдан зауважив, що головною проблемою для розвитку українського кінематографа є війна, яка гальмує процеси. На його думку, для створення якісного продукту важлива його кількість та фінансування.
"Але все одно, попри ці проблеми, сучасне українське кіно різноманітне, різножанрове, і це дуже добре", - додав він.
Зірка "Хазяїна" про заробітки акторів (фото: facebook.com/bogdan.benuk)
Хто такий Богдан Бенюк
Український актор театру, кіно та Народний артист України, народний депутат України 7-го скликання
Народився 26 травня 1957 року в селищі Битків, Івано-Франківської області. Сьогодні йому 67 років і він продовжує активно працювати.
Закінчив театральний університет імені Карпенка-Карого. За його плечима понад 50 ролей в театрі, серіалах та фільмів. Серед останніх відомих - "Капітан Бровари", "Мій карпатський дідусь", "Хазяїн 2. На своїй землі" та інші.
Одружений та має трьох дітей - доньок Мар'яну та Олесю, а також сина Богдана.
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