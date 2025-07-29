"Это смешно говорить". Богдан Бенюк честно ответил, почему украинские актеры мало зарабатывают

Народный артист Украины Богдан Бенюк откровенно рассказал о заработках украинских актеров и когда приходится работать даже без гонораров.

Как сообщает РБК-Украина , актер поделился реалиями работы в украинском театре и кино в интервью Blik.

Почему украинские актеры мало зарабатывают

По словам Бенюка, ожидать высоких гонораров, как у зарубежных звезд, в современных условиях бесполезно. Причиной он назвал отсутствие надлежащего государственного финансирования.

"Не будем говорить, что какой-то актер может заработать здесь, в Украине, серьезные деньги. Это смешно говорить. Когда нет государственного финансирования, какие там деньги зарабатываются?!" - пояснил он.

Он отметил, что многие украинские актеры часто работают исключительно из любви к искусству.

"Мы работаем даже тогда, когда нет финансирования, а есть хороший режиссер, другие актеры и вся команда проекта", - отметил он.

По словам Бенюка, если история хорошая, все собираются и начинают творить.

В то же время он подчеркнул: о гонорарах, как у голливудских звезд, мечтать украинцам не приходится.

"Даже сравнения не может быть с вознаграждениями известных зарубежных актеров", - добавил он.

Богдан отметил, что главной проблемой для развития украинского кинематографа является война, которая тормозит процессы. По его мнению, для создания качественного продукта важно его количество и финансирование.

"Но все равно, несмотря на эти проблемы, современное украинское кино разнообразное, разножанровое, и это очень хорошо", - добавил он.

Звезда "Хазяїна" о заработках актеров (фото: facebook.com/bogdan.benuk)

Кто такой Богдан Бенюк

Украинский актер театра, кино и Народный артист Украины, народный депутат Украины 7-го созыва

Родился 26 мая 1957 года в поселке Бытков, Ивано-Франковской области. Сегодня ему 67 лет и он продолжает активно работать.

Окончил театральный университет имени Карпенко-Карого. За его плечами более 50 ролей в театре, сериалах и фильмах. Среди последних известных -"Капітан Бровари", "Мій карпатський дідусь", "Хазяїн 2. На своїй землі" и другие.

Женат и имеет троих детей - дочерей Марьяну и Олесю, а также сына Богдана.