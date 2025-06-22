"Это ужас". Александр Рудинский рассказал о зарплатах актеров и сколько зарабатывает сам

Украинский актер Александр Рудинский, фильм с участием которого получил престижную премию BAFTA , рассказал о доходах от работы в театре.

Актер активно играет в спектаклях и недавно даже получил звание заслуженного артиста Украины. Сколько теперь платят Рудинскому, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его интервью YouTube-каналу "Пряма Червона".

Сколько зарабатывает Рудинский как актер

Еще в 2022-м он упоминал, что зарабатывает около 20 тысяч гривен в месяц за работу в театре. За годы успешных проектов сумма несколько возросла.

Кроме того, почетное звание, которое он получил в марте этого года, принесло прибавку.

"Увеличилось, потому что цены же растут. Типа инфляция, то немного увеличилось. Мне дали звание, и оно поднялось - на 20%", - прокомментировал Рудинский свой доход.

Александр Рудинский о заработках (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Актер объяснил, что на зарплату артистов театра не влияет количество сыгранных спектаклей или стоимость билетов. То есть, каким бы ни был успех спектакля, актеры будут получать свою фиксированную ставку.

"Стоимость билета не влияет. Его могут продавать хоть за 100 тысяч гривен. Влияет выслуга лет, звание, категории", - отметил он.

Рудинский признался, что его съемочный гонорар тоже вырос по сравнению с прошлыми годами. Когда-то давно это было около 10 тысяч гривен.

В то же время самым дорогим актером в Украине он себя назвать не может.

Сколько платят украинским актерам в театре

В Украине значительно вырос спрос на театр в последние годы. На спектаклях полные залы, однако в целом актерам платят мало.

Как пояснил Рудинский, несмотря на высокий спрос, ставки в государственных театрах остаются низкими. Актеры, конечно, возмущаются.

"Как я знаю, в театре Франко, потому что это национальный театр, одна из самых больших зарплат. В других, городских, люди получают еще меньше. Могут играть по 15-20 спектаклей в месяц, а зарабатывают 10-12 тысяч. Это ужас, ну на самом деле это ужас", - отметил он.



Александр Рудинский: что известно об актере

Родом из Николаева. Ему 28 лет. Женат и имеет сына. Получил признание не только в Украине, но и за рубежом.

В прошлом году сыграл в британском короткометражном фильме о российско-украинской войне "Камень, ножницы, бумага".

Также воплотил роль в сериале "Декамерон" на Netflix и "Агентстве" от Paramount+.

Среди украинских проектов - "Носоріг", "Перші дні", "Голова", "Зв'язок", "Малевич" и другие.