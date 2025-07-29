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Ці 6 детективних серіалів змусять забути про сон: глядачі у захваті

Ці кримінальні детективи дивишся і не можеш зупинитися (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ці сучасні кримінальні серіали тримають у напрузі з перших серій та не відпускають до фіналу. Тут сюжет із таємницями та неочікуваними поворотами.

РБК-Україна ділиться добіркою детективних серіалів, які не залишають байдужим.

"Зворотний відлік" (Countdown)

Детективний серіал з Дженсеном Еклзом та Еріком Дейном у головних ролях. Після загадкового вбивства команда агентів долучається до секретної оперативної групи, аби розкрити справу. Проте правда виявляється ще жорсткішою і змушує правоохоронців вступити у небезпечну війну.


"Неприборканий"

Кримінальна історія про спецагента Служби національних парків, який береться за розслідування загадкового вбивства дівчини. У процесі пошуку винуватця трагедії він зіштовхується з таємницями парку і темними сторонами власного минулого. 


"Слідопит"

Колтер Шоу - самотній шукач пригод та майстер з розшуку людей. За винагороду він допомагає поліції та звичайним людям розкривати незрозумілі злочини. Водночас намагається розібратись у складних стосунках із власною родиною.

"Твоя перша остання брехня"

Напружений детектив про колишню військову, яка дізнається неочікувані подробиці про свого загиблого чоловіка. Це відкриття занурює її в небезпечні пошуки відповідей.


"Після потопу"

Після руйнівної повені Джоанн знаходить у ліфті підземного паркінгу мертвого чоловіка. Вона не погоджується з версією поліції та розпочинає власне розслідування, яке ставить під сумнів усе, у що вона вірила.


"Дим"

Кримінальний трилер з інтригою та глибокими персонажами. Коли у місті стається серія підпалів, молода поліціянтка об'єднує зусилля із загадковим експертом.

 

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