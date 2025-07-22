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Ці 5 серіалів чіпляють за живе: про кохання, другий шанс і карму

Вівторок 22 липня 2025 20:00
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Ці 5 серіалів чіпляють за живе: про кохання, другий шанс і карму Серіали 2025 року для душевного вечора (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Шукаєте новий серіал для перегляду після важкого дня? Ці історії про кохання, другий шанс і кармічну справедливість точно зачеплять.

РБК-Україна пропонує добірку нових серіалів, які захоплюють з перших серій.

"Баллард"

Детективний серіал, який тримає у напрузі. У центрі сюжету - відома своєю рішучістю слідча, яка вражає вмінням викривати змови.


"Назавжди"

Зворушлива історія про стосунки та трансформацію. Двоє друзів дитинства глибоко закохуються. Переживаючи радість і біль першого роману, вони назавжди змінюють свої життя.


"Карма"

Захоплива історія про карму та злочин. Життя шістьох незнайомців об'єднує один випадок і тепер вони змушені зіткнутися з власною темною правдою та зв'язками.


"Чотири пори року"

Душевна історія про давніх друзів, які змінюють погляди на життя крізь чотири сезони канікул. Разом вони переживають злети та падіння та досліджують власні секрети.


"Літо коли я погарнішала"

Мелодрама про дорослішання та виклики кохання. У новому сезоні Беллі змушена ухвалити непросто рішення, коли в її життя повертається перше кохання.

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