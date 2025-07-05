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Ці 6 серіалів затягують з перших хвилин: тут магія, фентезі та детективні загадки

Субота 05 липня 2025 20:10
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Ці 6 серіалів затягують з перших хвилин: тут магія, фентезі та детективні загадки Серіали про неймовірні світи та містичні пригоди (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Пориньте у неймовірні світи, де цікаві та харизматичні персонажі потрапляють у містичні пригоди, розкривають таємниці минулого та розв'язують непередбачувані загадки.

РБК-Україна пропонує вашій увазі добірку серіалів про ангелів, демонів та містичних детективів, які затягують з перших хвилин.

"Пісочний чоловік - 2"

Другий та фінальний сезон історії про лорда Морфея вже стартував на Netflix. Цього разу герой намагається виправити помилку минулого, поки над світом нависла нова загроза.


"Каос"

Сучасна адаптація грецької міфології, де боги існують разом з людьми у світі повних інтриг та змов. Поки на горі Олімп Зевс ведеться боротьба за владу, на Землі трьом смертним доведеться змінити долю людства.


"Американські боги"

Колишній ув'язнений Тінь блукає розбитий горем після звістки про загибель дружини. Раптом на його шляху з'являється харизматичний чоловік Середа, який пропонує йому роботу в обмін на можливість повернути кохану.


"Добрі передвісники"

Коли до Армагеддону залишаються лічені дні, ангел Азірафал і демон Кроулі погоджуються об'єднати зусилля. У спробах знайти зниклого Антихриста і зупинити війну, вони потрапляють у неймовірні пригоди.


"Мертві хлопці-детективи"

Двоє підлітків після смерті стають детективами та допомагають мертвим у пошуках втраченого. За допомогою ясновидиці вони працюють разом, щоб розкрити найзагадковіші паранормальні випадки у темному світі.


"Люцифер"

Коли у пеклі стає нудно, славнозвісний диявол вирішує осісти на Землі. Там він знайомиться з чарівною детективкою, яка не підкоряється його чарам. Разом з нею Люцифер досліджує світ людей, самого себе і заодно розкриває таємничі вбивства.

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