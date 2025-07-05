Эти 6 сериалов затягивают с первых минут: здесь магия, фэнтези и детективные загадки

Окунитесь в невероятные миры, где интересные и харизматичные персонажи попадают в мистические приключения, раскрывают тайны прошлого и решают непредсказуемые загадки.

РБК-Украина предлагает вашему вниманию подборку сериалов про ангелов, демонов и мистических детективов, которые затягивают с первых минут.

"Песочный человек - 2"

Второй и финальный сезон истории о лорде Морфее уже стартовал на Netflix. На этот раз герой пытается исправить ошибку прошлого, пока над миром нависла новая угроза.



"Каос"

Современная адаптация греческой мифологии, где боги существуют вместе с людьми в мире полных интриг и заговоров. Пока на горе Олимп Зевс ведется борьба за власть, на Земле трем смертным придется изменить судьбу человечества.



"Американские боги"

Бывший заключенный Тень блуждает разбитый горем после известия о гибели жены. Вдруг на его пути появляется харизматичный мужчина Середа, который предлагает ему работу в обмен на возможность вернуть любимую.



"Добрые предвестники"

Когда до Армагеддона остаются считанные дни, ангел Азирафал и демон Кроули соглашаются объединить усилия. В попытках найти пропавшего Антихриста и остановить войну, они попадают в невероятные приключения.



"Мертвые парни-детективы"

Двое подростков после смерти становятся детективами и помогают мертвым в поисках утраченного. С помощью ясновидящей они работают вместе, чтобы раскрыть самые загадочные паранормальные случаи в темном мире.



"Люцифер"

Когда в аду становится скучно, знаменитый дьявол решает осесть на Земле. Там он знакомится с очаровательной детективкой, которая не подчиняется его чарам. Вместе с ней Люцифер исследует мир людей, самого себя и заодно раскрывает таинственные убийства.