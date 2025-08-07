ua en ru
Ці актори стали суперзірками завдяки Netflix: хто потрапив у топ-10

Четвер 07 серпня 2025 09:43
UA EN RU
Ці актори стали суперзірками завдяки Netflix: хто потрапив у топ-10 Дженна Ортега і Міллі Боббі Браун (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

За останнє десятиліття Netflix став справжньою зірковою кузнею, відкривши світові нові таланти та повернувши в гру забутих акторів. Саме завдяки ролям у серіалах і фільмах стримінгового гіганта ці зірки здобули шалену популярність, армії фанатів і запрошення до масштабних проєктів.

Кого з них можна внести до десятки найуспішніших? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Міллі Боббі Браун

Кар’єра Міллі Боббі Браун стрімко злетіла після ролі Одинадцятої у серіалі "Дивні дива".

У 12 років акторка продемонструвала вражаючу акторську майстерність, здивувавши глядачів по всьому світу.

З того часу вона стала не лише обличчям кількох культових проєктів стримінгу, зокрема "Енола Холмс" і "Дівчина-дівчина", а й продюсеркою та підприємницею з власним косметичним брендом.

Ці актори стали суперзірками завдяки Netflix: хто потрапив у топ-10Кадр з серіалу "Дивні дива"

Медлін Клайн

Після появи у серіалі "Зовнішні мілини" акторка здобула статус ікони підліткових драм. Її щирість, природність та харизма швидко принесли популярність як у світі кіно, так і в модельному бізнесі.

Ці актори стали суперзірками завдяки Netflix: хто потрапив у топ-10Кадр з серіалу "Зовнішні мілини"

Софія Карсон

Колишня зірка Disney стала улюбленицею Netflix завдяки романтичній драмі "Пурпурові серця", де поєднала акторську гру та вокальні здібності. У 2022 році вона стала однією з найпопулярніших акторок платформи.

Ці актори стали суперзірками завдяки Netflix: хто потрапив у топ-10Кадр з серіалу "Пурпурові серця"

Дженна Ортега

Роль Венздей у детективному комедійному серіалі-жахів перетворила Дженну на нову ікону покоління. Її образ став вірусним у мережі, а популярність сягнула світового рівня. Раніше вона також з’являлась у другому сезоні "Ти".

Ці актори стали суперзірками завдяки Netflix: хто потрапив у топ-10Кадр з серіалу "Венздей"

Джонатан Бейлі

Актор запам’ятався глядачам у ролі Ентоні у другому сезоні "Бріджертонів". Його глибокий персонаж і хімія з Сімон Ешлі зробили його фаворитом серед глядачів Netflix.

Ці актори стали суперзірками завдяки Netflix: хто потрапив у топ-10Кадр з серіалу "Бріджертони"

Дрю Старкі

Його складний і суперечливий антагоніст у "Зовнішніх мілинах" вивів актора на новий рівень. Завдяки глибині персонажа та акторській пластичності, Старкі став одним із найцікавіших нових облич на Netflix.

Ці актори стали суперзірками завдяки Netflix: хто потрапив у топ-10Кадр з серіалу "Зовнішні мілини"

Ной Шнапп

Його персонаж Вілл Байєрс у "Дивних див" був одним з ключових для емоційної лінії серіалу. Актор поступово став ще й успішним підприємцем та іконою для молоді.

Ці актори стали суперзірками завдяки Netflix: хто потрапив у топ-10Кадр з серіалу "Дивні дива"

Фібі Дайневор

У першому сезоні "Бріджертонів" вона втілила ніжну й сміливу Дафну. Завдяки ролі акторка отримала визнання не лише в кіно, а й у фешн-індустрії.

Ці актори стали суперзірками завдяки Netflix: хто потрапив у топ-10Кадр з серіалу "Бріджертони"

Чон Хо Йон

Після тріумфального дебюту в "Грі в кальмара" вона миттєво стала всесвітньо відомою. Модель, що успішно перейшла в акторство, нині є обличчям світових брендів і продовжує кінокар’єру.

Ці актори стали суперзірками завдяки Netflix: хто потрапив у топ-10Кадр з серіалу "Гра у кальмара"

Джейкоб Елорді

Попри те, що серіал "Ейфорія" виходив на HBO, Джейкоб Елорді вперше привернув увагу підліткової аудиторії саме завдяки трилогії "Будка поцілунків" на Netflix.

Хоч актор неодноразово критично відгукувався про ці стрічки, вони забезпечили йому широку впізнаваність, відкривши двері до співпраці з брендами високої моди та серйозніших акторських викликів.

Елорді - один із тих, хто довів: Netflix може стати стартовим майданчиком для переходу до глибших і складніших ролей.

Ці актори стали суперзірками завдяки Netflix: хто потрапив у топ-10Кадр з серіалу "Будка поцілунків"

