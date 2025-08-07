Эти актеры стали суперзвездами благодаря Netflix: кто попал в топ-10

За последнее десятилетие Netflix стал настоящей звездной кузницей, открыв миру новые таланты и вернув в игру забытых актеров. Именно благодаря ролям в сериалах и фильмах стримингового гиганта эти звезды обрели бешеную популярность, армии фанатов и приглашения в масштабные проекты.

Кого из них можно внести в десятку самых успешных? Узнайте в материале на РБК-Украина .

Милли Бобби Браун

Карьера Милли Бобби Браун стремительно взлетела после роли Одиннадцатой в сериале "Очень странные дела".

В 12 лет актриса продемонстрировала впечатляющее актерское мастерство, удивив зрителей по всему миру.

С тех пор она стала не только лицом нескольких культовых проектов стриминга, в том числе "Энола Холмс" и "Девушка-девушка", но и продюсером и предпринимателем с собственным косметическим брендом.

Кадр из сериала "Очень странные дела"

Мэдлин Клайн

После появления в сериале "Внешние отмели" актриса получила статус иконы подростковых драм. Ее искренность, естественность и харизма быстро принесли популярность как в мире кино, так и в модельном бизнесе.

Кадр из сериала "Внешние отмели"

София Карсон

Бывшая звезда Disney стала любимицей Netflix благодаря романтической драме "Пурпурные сердца", где соединила актерскую игру и вокальные способности. В 2022 году она стала одной из самых популярных актрис платформы.

Кадр из сериала "Пурпурные сердца"

Дженна Ортега

Роль Венздей в детективном комедийном сериале-ужасов превратила Дженну в новую икону поколения. Ее образ стал вирусным в сети, а популярность достигла мирового уровня. Ранее она также появлялась во втором сезоне "Ты".

Кадр из сериала "Венздей"

Джонатан Бейли

Актер запомнился зрителям в роли Энтони во втором сезоне "Бриджертонов". Его глубокий персонаж и химия с Симон Эшли сделали его фаворитом среди зрителей Netflix.

Кадр из сериала "Бриджертоны"

Дрю Старки

Его сложный и противоречивый антагонист в "Внешних отмелях" вывел актера на новый уровень. Благодаря глубине персонажа и актерской пластичности Старки стал одним из самых интересных новых лиц на Netflix.

Кадр из сериала "Внешние отмели"

Ной Шнапп

Его персонаж Уилл Байерс в "Очень странных делах" был одним из ключевых для эмоциональной линии сериала. Актер постепенно стал еще и успешным предпринимателем и иконой для молодежи.

Кадр из сериала "Очень странные дела"

Фиби Дайневор

В первом сезоне "Бриджертонов" она воплотила нежную и смелую Дафну. Благодаря роли актриса получила признание не только в кино, но и в фэшн-индустрии.

Кадр из сериала "Бриджертоны"

Чон Хо Йон

После триумфального дебюта в "Игре в кальмара" она мгновенно стала всемирно известной. Модель, успешно перешедшая в актерство, сейчас является лицом мировых брендов и продолжает кинокарьеру.

Кадр из сериала "Игра в кальмара"

Джейкоб Элорди

Несмотря на то, что сериал "Эйфория" выходил на HBO, Джейкоб Элорди впервые привлек внимание подростковой аудитории именно благодаря трилогии "Будка поцелуев" на Netflix.

Хотя актер неоднократно критически отзывался об этих лентах, они обеспечили ему широкую узнаваемость, открыв двери к сотрудничеству с брендами высокой моды и более серьезным актерским вызовам.

Элорди - один из тех, кто доказал: Netflix может стать стартовой площадкой для перехода к более глубоким и сложным ролям.

Кадр из сериала "Будка поцелуев"