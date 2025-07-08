ua en ru
Вт, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ці фільми-бойовики зроблять ваш вечір яскравішим: тут гумор, екшн і несподівані повороти

Вівторок 08 липня 2025 19:54
UA EN RU
Ці фільми-бойовики зроблять ваш вечір яскравішим: тут гумор, екшн і несподівані повороти Комедійні бойовики на вечір, які вражають екшеном (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Хочете розбавити сірі будні? Від сімейних історій до несподіваних сюжетних поворотів - ці комедійні бойовики не дадуть занудьгувати ні на хвилину.

РБК-Україна пропонує добірку фільмів, які подарують заряд емоцій та допоможуть весело провести час.

"Сімейний план"

Життя звичайного сім'янина перевертається з ніг на голову, коли він змушений знову повернутися до свого секретного минулого. Шалені пригоди, сімейні цінності та гумор гарантовані.


"Рольові ігри"

Сімейне життя пари з Нью-Джерсі кардинально змінюється, коли чоловік дізнається неймовірний секрет. Виявляється, його кохана живе таємним життям найманої вбивці.


"Ніхто"

Інтенсивний екшн про сім'янина, у якому розчаровується власна родина. Один випадок змусив рідних думати про чоловіка погано. Проте вони ще не знають, що за спокійним фасадом приховується темне минуле, яке от-от вирветься на волю.


"Шпигун, який мене кинув"

Дві тридцятирічні найкращі подруги з Лос-Анджелеса виявляються втягнуті в міжнародну змову. Коли колишній хлопець Одрі з'являється в їхній квартирі з командою смертоносних убивць на хвості, їм доводиться вступити у бій.


"Копи на підхваті"

Детективи-невдахи намагаються вирватися з тіні успішних колег. Дізнавшись про один з найбільших злочинів, вони вирішують взятися за розкриття справи. Та чи вдасться їм викрити злочинців та не втрапити у халепу?

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
фильмы Фільми
Новини
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Аналітика
"Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях