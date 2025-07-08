Ці фільми-бойовики зроблять ваш вечір яскравішим: тут гумор, екшн і несподівані повороти
Хочете розбавити сірі будні? Від сімейних історій до несподіваних сюжетних поворотів - ці комедійні бойовики не дадуть занудьгувати ні на хвилину.
РБК-Україна пропонує добірку фільмів, які подарують заряд емоцій та допоможуть весело провести час.
"Сімейний план"
Життя звичайного сім'янина перевертається з ніг на голову, коли він змушений знову повернутися до свого секретного минулого. Шалені пригоди, сімейні цінності та гумор гарантовані.
"Рольові ігри"
Сімейне життя пари з Нью-Джерсі кардинально змінюється, коли чоловік дізнається неймовірний секрет. Виявляється, його кохана живе таємним життям найманої вбивці.
"Ніхто"
Інтенсивний екшн про сім'янина, у якому розчаровується власна родина. Один випадок змусив рідних думати про чоловіка погано. Проте вони ще не знають, що за спокійним фасадом приховується темне минуле, яке от-от вирветься на волю.
"Шпигун, який мене кинув"
Дві тридцятирічні найкращі подруги з Лос-Анджелеса виявляються втягнуті в міжнародну змову. Коли колишній хлопець Одрі з'являється в їхній квартирі з командою смертоносних убивць на хвості, їм доводиться вступити у бій.
"Копи на підхваті"
Детективи-невдахи намагаються вирватися з тіні успішних колег. Дізнавшись про один з найбільших злочинів, вони вирішують взятися за розкриття справи. Та чи вдасться їм викрити злочинців та не втрапити у халепу?
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