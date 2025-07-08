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Эти фильмы-боевики сделают ваш вечер ярче: здесь юмор, экшн и неожиданные повороты

Вторник 08 июля 2025 19:54
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Эти фильмы-боевики сделают ваш вечер ярче: здесь юмор, экшн и неожиданные повороты Комедийные боевики на вечер, которые поражают экшеном (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Хотите разбавить серые будни? От семейных историй до неожиданных сюжетных поворотов - эти комедийные боевики не дадут заскучать ни на минуту.

РБК-Украина предлагает подборку фильмов, которые подарят заряд эмоций и помогут весело провести время.

"Семейный план"

Жизнь обычного семьянина переворачивается с ног на голову, когда он вынужден снова вернуться к своему секретному прошлому. Безумные приключения, семейные ценности и юмор гарантированы.


"Ролевые игры"

Семейная жизнь пары из Нью-Джерси кардинально меняется, когда муж узнает невероятный секрет. Оказывается, его возлюбленная живет тайной жизнью наемной убийцы.


"Никто"

Интенсивный экшн о семьянине, в котором разочаровывается семья. Один случай заставил родных думать о мужчине плохо. Однако они еще не знают, что за спокойным фасадом скрывается темное прошлое, которое вот-вот вырвется на волю.


"Шпион, который меня бросил"

Две тридцатилетние лучшие подруги из Лос-Анджелеса оказываются втянуты в международный заговор. Когда бывший парень Одри появляется в их квартире с командой смертоносных убийц на хвосте, им приходится вступить в бой.


"Копы на подхвате"

Детективы-неудачники пытаются вырваться из тени успешных коллег. Узнав об одном из крупнейших преступлений, они решают взяться за раскрытие дела. Но удастся ли им разоблачить преступников и не попасть в беду?

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