Эти фильмы-боевики сделают ваш вечер ярче: здесь юмор, экшн и неожиданные повороты
Хотите разбавить серые будни? От семейных историй до неожиданных сюжетных поворотов - эти комедийные боевики не дадут заскучать ни на минуту.
РБК-Украина предлагает подборку фильмов, которые подарят заряд эмоций и помогут весело провести время.
"Семейный план"
Жизнь обычного семьянина переворачивается с ног на голову, когда он вынужден снова вернуться к своему секретному прошлому. Безумные приключения, семейные ценности и юмор гарантированы.
"Ролевые игры"
Семейная жизнь пары из Нью-Джерси кардинально меняется, когда муж узнает невероятный секрет. Оказывается, его возлюбленная живет тайной жизнью наемной убийцы.
"Никто"
Интенсивный экшн о семьянине, в котором разочаровывается семья. Один случай заставил родных думать о мужчине плохо. Однако они еще не знают, что за спокойным фасадом скрывается темное прошлое, которое вот-вот вырвется на волю.
"Шпион, который меня бросил"
Две тридцатилетние лучшие подруги из Лос-Анджелеса оказываются втянуты в международный заговор. Когда бывший парень Одри появляется в их квартире с командой смертоносных убийц на хвосте, им приходится вступить в бой.
"Копы на подхвате"
Детективы-неудачники пытаются вырваться из тени успешных коллег. Узнав об одном из крупнейших преступлений, они решают взяться за раскрытие дела. Но удастся ли им разоблачить преступников и не попасть в беду?
Вас также может заинтересовать:
- 10 фильмов с Майклом Дугласом, который покидает кино
- Фильмы о мести и справедливости, которые поражают финалом
- Фильмы-катастрофы, которые держат в напряжении от начала до конца.