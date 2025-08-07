З цими фільмами ви забудете про все навколо: класні ретро-комедії для веселого вечора

"Місіс Даутфайр"

Неперевершений Робін Вільямс вразив не лише перевтіленням, а й вмінням будувати комедію буквально на порожньому місці. Це водночас смішна, зворушлива і дуже людяна історія, яка змушує не лише реготати, а й морально відпочити. Ідеальний фільм, якщо ви шукаєте теплу сімейну комедію з душею.

"Вікенд у Берні"

А це вже класика чорного гумору з максимально абсурдною історієїю. Двоє молодиків приїздять на вікенд до боса, а той - мертвий. Щоб врятувати себе, герої намагаються вдавати, ніби він живий. Ситуації змушують сміятися та дивуватися. Це той фільм, який краще дивитися в компанії, сміх буде гучним.

"Моя мачуха - іншопланетянка"

Дивакувата романтична фантастика з елементами комедії, у якій головна героїня прилітає з космосу й намагається зрозуміти життя на Землі. Кохання, таємниці та багато дивних ситуацій і класичних жартів 80-х - це ідеальний фільм для тих, хто скучив за казками для дорослих.

"А як же Боб?"

Білл Мюррей грає нав’язливого пацієнта, який вирішує "відпочити" разом зі своїм лікарем і його родиною. Це комедія абсурду, яка тримається на чудовій акторській грі та неймовірно смішних діалогах. Якщо вам подобається гумор із натяком на психотерапію, стрічка точно для вас.

"На лоні природи"

Двоє абсолютно різних чоловіків вирушають у похід, але замість відпочинку отримують низку катастроф, кумедних непорозумінь і моментів, коли краще було б лишитися вдома. Тонка сатира та дикі пригоди змусять забути про все навколо та максимально відпочити.