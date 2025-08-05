"У нее случился рецидив": тревожная потеря веса Кейт Миддлтон взволновала фанов
Несмотря на официальное заявление Букингемского дворца о ремиссии от рака брюшной полости, сделанное шесть месяцев назад, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон продолжает вызывать беспокойство своим видом. Ее чрезмерная потеря веса беспокоит как поклонников, так и королевское окружение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Radar Online.
Кейт Миддлтон обеспокоила внешним видом
Хотя Кейт не появилась на королевских конных скачках Royal Ascot в июне - традиционном семейном событии, - она все же приняла участие в финале Уимблдона вместе с принцем Уильямом и двумя их детьми - 12-летним Джорджем и 10-летней Шарлоттой.
Самый младший сын, 7-летний Луи, остался дома.
Как сообщает источник Radar Online, Кейт появилась на трибунах теннисного турнира в тревожно-изможденном виде.
Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
"Кейт невероятно похудела. Люди волнуются, что это признак того, что она тяжело восстанавливается после лечения рака или, что еще хуже, у нее случился рецидив", - отметил инсайдер Дворца.
По информации инсайдеров, принцесса, чей рост составляет 175 см, сейчас весит всего 42 килограмма.
"Она так много пережила и хочет быть рядом с семьей и внести свой вклад. Но очевидно, что она нездорова", - добавили в окружении королевской семьи.
По словам близких, химиотерапия сильно повлияла на физическое состояние герцогини.
Из-за потери аппетита Кейт продолжает терять вес, а ее тело, как отмечают источники, выглядит "истощенным, почти без мышечного тонуса".
Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
В апреле, казалось, принцесса начала выздоравливать - вместе с мужем и детьми она отправилась на лыжный отдых во Французские Альпы.
На фото с отдыха Кейт улыбается, выглядит жизнерадостной и активной. Однако теперь предполагают, что объемная зимняя одежда скрыла стремительное похудение.
"Было прекрасно видеть, как Кейт отдыхает и наслаждается жизнью. Они выглядели как обычная английская семья, и многие люди их даже не узнали", - рассказал сотрудник курорта Page Six.
Сегодня же во Дворце обеспокоены - физическое состояние принцессы снова стало объектом обсуждений.
"Она прошла через тяжелый путь. Химиотерапия - это не прогулка по парку. Она оставила на ней свой след", - подытожил инсайдер.
Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Напомним, в марте 2024 года принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила общественности о том, что ей диагностировали онкологическое заболевание.
В сентябре она поделилась, что курс химиотерапии уже завершен.
А в январе 2025-го супруга принца Уильяма заявила, что сейчас находится в ремиссии.
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