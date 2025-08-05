ua en ru
Вт, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"У нее случился рецидив": тревожная потеря веса Кейт Миддлтон взволновала фанов

Вторник 05 августа 2025 17:08
UA EN RU
"У нее случился рецидив": тревожная потеря веса Кейт Миддлтон взволновала фанов Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Несмотря на официальное заявление Букингемского дворца о ремиссии от рака брюшной полости, сделанное шесть месяцев назад, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон продолжает вызывать беспокойство своим видом. Ее чрезмерная потеря веса беспокоит как поклонников, так и королевское окружение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Radar Online.

Кейт Миддлтон обеспокоила внешним видом

Хотя Кейт не появилась на королевских конных скачках Royal Ascot в июне - традиционном семейном событии, - она все же приняла участие в финале Уимблдона вместе с принцем Уильямом и двумя их детьми - 12-летним Джорджем и 10-летней Шарлоттой.

Самый младший сын, 7-летний Луи, остался дома.

Как сообщает источник Radar Online, Кейт появилась на трибунах теннисного турнира в тревожно-изможденном виде.

&quot;У нее случился рецидив&quot;: тревожная потеря веса Кейт Миддлтон взволновала фановКейт Миддлтон (фото: Getty Images)

"Кейт невероятно похудела. Люди волнуются, что это признак того, что она тяжело восстанавливается после лечения рака или, что еще хуже, у нее случился рецидив", - отметил инсайдер Дворца.

По информации инсайдеров, принцесса, чей рост составляет 175 см, сейчас весит всего 42 килограмма.

"Она так много пережила и хочет быть рядом с семьей и внести свой вклад. Но очевидно, что она нездорова", - добавили в окружении королевской семьи.

По словам близких, химиотерапия сильно повлияла на физическое состояние герцогини.

Из-за потери аппетита Кейт продолжает терять вес, а ее тело, как отмечают источники, выглядит "истощенным, почти без мышечного тонуса".

&quot;У нее случился рецидив&quot;: тревожная потеря веса Кейт Миддлтон взволновала фановКейт Миддлтон (фото: Getty Images)

В апреле, казалось, принцесса начала выздоравливать - вместе с мужем и детьми она отправилась на лыжный отдых во Французские Альпы.

На фото с отдыха Кейт улыбается, выглядит жизнерадостной и активной. Однако теперь предполагают, что объемная зимняя одежда скрыла стремительное похудение.

"Было прекрасно видеть, как Кейт отдыхает и наслаждается жизнью. Они выглядели как обычная английская семья, и многие люди их даже не узнали", - рассказал сотрудник курорта Page Six.

Сегодня же во Дворце обеспокоены - физическое состояние принцессы снова стало объектом обсуждений.

"Она прошла через тяжелый путь. Химиотерапия - это не прогулка по парку. Она оставила на ней свой след", - подытожил инсайдер.

&quot;У нее случился рецидив&quot;: тревожная потеря веса Кейт Миддлтон взволновала фановКейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Напомним, в марте 2024 года принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила общественности о том, что ей диагностировали онкологическое заболевание.

В сентябре она поделилась, что курс химиотерапии уже завершен.

А в январе 2025-го супруга принца Уильяма заявила, что сейчас находится в ремиссии.

Вас может заинтересовать:

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кейт Миддлтон Королевская семья Здоровье
Новости
"Покупают нефть РФ": Трамп пригрозил повышением тарифов для Индии уже через 24 часа
"Покупают нефть РФ": Трамп пригрозил повышением тарифов для Индии уже через 24 часа
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому