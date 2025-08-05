"У неї стався рецидив": тривожна втрата ваги Кейт Міддлтон схвилювала фанів

Кейт Міддлтон занепокоїла зовнішнім виглядом

Хоча Кейт не з’явилась на королівських кінних перегонах Royal Ascot у червні - традиційній родинній події, - вона все ж взяла участь у фіналі Вімблдону разом із принцом Вільямом та двома їхніми дітьми - 12-річним Джорджем та 10-річною Шарлоттою.

Наймолодший син, 7-річний Луї, залишився вдома.

Як повідомляє джерело Radar Online, Кейт з’явилася на трибунах тенісного турніру у тривожно-виснаженому вигляді.

Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

"Кейт неймовірно схудла. Люди хвилюються, що це ознака того, що вона важко відновлюється після лікування раку або, що ще гірше, у неї стався рецидив", - зазначив інсайдер Палацу.

За інформацією інсайдерів, принцеса, чий зріст становить 175 см, наразі важить лише 42 кілограми.

"Вона так багато пережила і хоче бути поруч з родиною та зробити свій внесок. Але очевидно, що вона нездорова", - додали в оточенні королівської родини.

За словами близьких, хіміотерапія сильно вплинула на фізичний стан герцогині.

Через втрату апетиту Кейт продовжує втрачати вагу, а її тіло, як зазначають джерела, виглядає "виснаженим, майже без м’язового тонусу".

Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

У квітні, здавалось, принцеса почала одужувати - разом із чоловіком та дітьми вона вирушила на лижний відпочинок до Французьких Альп.

На фото з відпочинку Кейт усміхається, виглядає життєрадісною й активною. Проте тепер припускають, що об’ємний зимовий одяг приховав стрімке схуднення.

"Було чудово бачити, як Кейт відпочиває та насолоджується життям. Вони виглядали як звичайна англійська сім’я, і багато людей їх навіть не впізнали", - розповів співробітник курорту Page Six.

Сьогодні ж у Палаці занепокоєні - фізичний стан принцеси знову став об’єктом обговорень.

"Вона пройшла через важкий шлях. Хіміотерапія - це не прогулянка парком. Вона залишила на ній свій слід", - підсумував інсайдер.

Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Нагадаємо, у березні 2024 року принцеса Уельська Кейт Міддлтон повідомила громадськості про те, що їй діагностували онкологічне захворювання.

У вересні вона поділилася, що курс хіміотерапії вже завершено.

А в січні 2025-го дружина принца Вільяма заявила, що наразі перебуває в ремісії.