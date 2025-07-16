ua en ru
Ср, 16 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Ухилянти образилися". Міша Крупін різко відповів на хейт після скандального допису

Середа 16 липня 2025 18:20
UA EN RU
"Ухилянти образилися". Міша Крупін різко відповів на хейт після скандального допису Крупін нарвався на хейт через слова про ухилянтів (фото: instagram.com/mishakrupin1)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Міша Крупін, який у лютому 2025 року офіційно доєднався до лав ЗСУ, опинився у центрі уваги через різкий допис про ухилянтів.

Як повідомляє РБК-Україна, артист зробив заяву у Threads, а після шквалу критики видалив публікацію.

Що сказав Міша Крупін про ухилянтів

Музиканту не сподобалися деякі дописи в соцмережах. Він назвав коментаторів "с*икунами" і "ухилесами".

"Мда, читаю пости сцикунів ухилянтів і розумію, що з радістю працював би в ТЦК. Скільки ухилесів набіжало, каєф", - сказав він.

&quot;Ухилянти образилися&quot;. Міша Крупін різко відповів на хейт після скандального дописуЗаява Крупіна, яка розлютила мережу (скриншот)

Що написали користувачі

Слова Крупіна розлютили багатьох юзерів, зокрема вони дорікнули за хамство, подвійні стандарти та згадали його співпрацю з російськими артистами у минулому.

  • "Тіп, який записав совмєску з Гуфом після анексії Криму, розповідає про мораль? Смішно”.
  • "Хтось іде на фронт, щоб захищати. А хтось - щоб замазати ганьбу".
  • "А до лютого 2025 року пан Михайло чим займався?"

Крупін теж не стримував емоцій: відповідав критикам різко та грубо, але зрештою скандальний пост видалив.

&quot;Ухилянти образилися&quot;. Міша Крупін різко відповів на хейт після скандального дописуМіша Крупін нарвався на критику (фото: instagram.com/mishakrupin1)

Як Крупін відреагував на хейт

"Ухилянти образилися на мене і почали погрожувати. Мені дуже страшно, тому що вони дуже сміливі", - написав він.

Свою позицію військовий не змінив. Згодом розмістив ще кілька повідомлень, у яких розкритикував тих, хто не допомагає в обороні країни.

"Я ніколи не буду толерувати тих хто транслює свої жалюгідні відмазки замість того щоб просто допомагати", - написав він.

&quot;Ухилянти образилися&quot;. Міша Крупін різко відповів на хейт після скандального дописуЯк Крупін відповів критикам (скриншот)

Що відомо про Мішу Крупіна

Народився у 1981 році в Харкові. Починав з музичного проєкту "Дядя Вася" та написання пісень для інших артистів. Зокрема є творцем хіта "Авокадо" для гурту NIKITA.

У 2019-му заснував гурт "Корупція", який став особливо популярним завдяки пісні "Красный бархат".

Працював на дві країни - Україну та РФ, зокрема з продюсером Бардашем, який згодом виявився зрадником.

Після 24 лютого 2022 року остаточно розірвав усі зв’язки з російським шоу-бізнесом, перейшов на українську мову та активно зайнявся волонтерською та військовою допомогою.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
У Раді сталася сутичка між нардепами: що відомо (відео)
У Раді сталася сутичка між нардепами: що відомо (відео)
Аналітика
Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко