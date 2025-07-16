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"Уклонисты обиделись". Миша Крупин резко ответил на хейт после скандального поста

Среда 16 июля 2025 18:20
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"Уклонисты обиделись". Миша Крупин резко ответил на хейт после скандального поста Крупин нарвался на хейт из-за слов об уклонистах (фото: instagram.com/mishakrupin1)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Миша Крупин, который в феврале 2025 года официально присоединился к рядам ВСУ, оказался в центре внимания из-за резкого сообщения об уклонистах.

Как сообщает РБК-Украина, артист сделал заявление в Threads, а после шквала критики удалил публикацию.

Что сказал Миша Крупин об уклонистах

Музыканту не понравились некоторые посты в соцсетях. Он назвал комментаторов "сс*кунами" и "ухилесами".

"Мда, читаю посты ссыкунов уклонистов и понимаю, что с радостью работал бы в ТЦК. Сколько ухилесов набежало, каэф", - сказал он.

&quot;Уклонисты обиделись&quot;. Миша Крупин резко ответил на хейт после скандального постаЗаявление Крупина, которое разозлило сеть (скриншот)

Что написали пользователи

Слова Крупина разозлили многих юзеров, в частности они упрекнули за хамство, двойные стандарты и вспомнили его сотрудничество с российскими артистами в прошлом.

  • "Тип, который записал совмеску с Гуфом после аннексии Крыма, рассказывает о морали? Смешно".
  • "Кто-то идет на фронт, чтобы защищать. А кто-то - чтобы замазать позор".
  • "А до февраля 2025 года господин Михаил чем занимался?"

Крупин тоже не сдерживал эмоций: отвечал критикам резко и грубо, но в конце концов скандальный пост удалил.

&quot;Уклонисты обиделись&quot;. Миша Крупин резко ответил на хейт после скандального постаМиша Крупин нарвался на критику (фото: instagram.com/mishakrupin1)

Как Крупин отреагировал на хейт

"Уклонисты обиделись на меня и начали угрожать. Мне очень страшно, потому что они очень смелые", - написал он.

Свою позицию военный не изменил. Впоследствии он разместил еще несколько сообщений, в которых раскритиковал тех, кто не помогает в обороне страны.

"Я никогда не буду терпеть тех, кто транслирует свои жалкие отмазки вместо того чтобы просто помогать", - написал он.

&quot;Уклонисты обиделись&quot;. Миша Крупин резко ответил на хейт после скандального постаКак Крупин ответил критикам (скриншот)

Что известно о Мише Крупине

Родился в 1981 году в Харькове. Начинал с музыкального проекта "Дядя Вася" и написания песен для других артистов. В частности является создателем хита "Авокадо" для группы NIKITA.

В 2019-м основал группу "Коррупция", которая стала особенно популярной благодаря песне "Красный бархат".

Работал и жил на две страны - Украину и РФ, в частности с продюсером Бардашем, который впоследствии оказался предателем.

После 24 февраля 2022 года окончательно разорвал все связи с российским шоу-бизнесом, перешел на украинский язык и активно занялся волонтерской и военной помощью.

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