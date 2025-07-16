"Уклонисты обиделись". Миша Крупин резко ответил на хейт после скандального поста
Миша Крупин, который в феврале 2025 года официально присоединился к рядам ВСУ, оказался в центре внимания из-за резкого сообщения об уклонистах.
Как сообщает РБК-Украина, артист сделал заявление в Threads, а после шквала критики удалил публикацию.
Что сказал Миша Крупин об уклонистах
Музыканту не понравились некоторые посты в соцсетях. Он назвал комментаторов "сс*кунами" и "ухилесами".
"Мда, читаю посты ссыкунов уклонистов и понимаю, что с радостью работал бы в ТЦК. Сколько ухилесов набежало, каэф", - сказал он.
Заявление Крупина, которое разозлило сеть (скриншот)
Что написали пользователи
Слова Крупина разозлили многих юзеров, в частности они упрекнули за хамство, двойные стандарты и вспомнили его сотрудничество с российскими артистами в прошлом.
- "Тип, который записал совмеску с Гуфом после аннексии Крыма, рассказывает о морали? Смешно".
- "Кто-то идет на фронт, чтобы защищать. А кто-то - чтобы замазать позор".
- "А до февраля 2025 года господин Михаил чем занимался?"
Крупин тоже не сдерживал эмоций: отвечал критикам резко и грубо, но в конце концов скандальный пост удалил.
Миша Крупин нарвался на критику (фото: instagram.com/mishakrupin1)
Как Крупин отреагировал на хейт
"Уклонисты обиделись на меня и начали угрожать. Мне очень страшно, потому что они очень смелые", - написал он.
Свою позицию военный не изменил. Впоследствии он разместил еще несколько сообщений, в которых раскритиковал тех, кто не помогает в обороне страны.
"Я никогда не буду терпеть тех, кто транслирует свои жалкие отмазки вместо того чтобы просто помогать", - написал он.
Как Крупин ответил критикам (скриншот)
Что известно о Мише Крупине
Родился в 1981 году в Харькове. Начинал с музыкального проекта "Дядя Вася" и написания песен для других артистов. В частности является создателем хита "Авокадо" для группы NIKITA.
В 2019-м основал группу "Коррупция", которая стала особенно популярной благодаря песне "Красный бархат".
Работал и жил на две страны - Украину и РФ, в частности с продюсером Бардашем, который впоследствии оказался предателем.
После 24 февраля 2022 года окончательно разорвал все связи с российским шоу-бизнесом, перешел на украинский язык и активно занялся волонтерской и военной помощью.
Вас также может заинтересовать:
- Миша Кацурин отравился в собственном ресторане
- Мандзюк раскритиковали за заявление о русскоязычных детях
- Юлия Санина нарвалась на хейт из-за мужа за границей.