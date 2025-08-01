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Український морпіх відповів реперці, яка висміяла його зовнішній вигляд після полону (відео)

П'ятниця 01 серпня 2025 13:57
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Український морпіх відповів реперці, яка висміяла його зовнішній вигляд після полону (відео) Олександр Кірієнко і Азілія Бенкс (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України Олександр Кірієнко, який майже два роки провів у полоні в російській колонії та зазнав там катувань, публічно відповів американській реперці Азілії Бенкс через її цинічні висловлювання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку воїна.

Що казала Азілія Бенкс про Кірієнка

Американська реперка спричинила хвилю обурення після того, як поширила допис, у якому порівнювався зовнішній вигляд українського військовослужбовця Олександра Кірієнка до та після перебування в російському полоні.

"Український солдат Олександр Кирієнко до і після звільнення з російського полону", - було зазначено у публікації.

Також додані фото, що демонструють його фізичні зміни. На знімках видно, що чоловік зазнав значного виснаження: його тіло сильно схудло, шкіра обвисла, а кістки - особливо на грудях, животі та ногах - чітко виступають.

Український морпіх відповів реперці, яка висміяла його зовнішній вигляд після полону (відео)

Азілія Бенкс цинічно посміялася над українським морпіхом (скріншот)

Руки та ноги мають крихкий вигляд, а на нижніх кінцівках помітні бинти чи медичні пов’язки.

Під фото реперка додала вкрай цинічний коментар.

"Well something needed to stop his fat *ss from eating (Щось потрібно було, щоб зупинити його товсту д*пу від їжі)", - написала реперка.

Цей допис викликав хвилю негативної реакції. Більшість коментаторів засудили слова Бенкс як жорстокі та неприйнятні.

Український морпіх відповів реперці, яка висміяла його зовнішній вигляд після полону (відео)Азілія Бенкс (фото: instagram.com/azealiabanksforever)

У відповідь на її публікацію багато користувачів почали відкрито її критикувати, деякі навіть погрожували.

Що відповів реперці морпіх

У відеозверненні Кірієнко зазначив, що "підтримує свободу слова, але наша совість і честь мають накладати певні обмеження".

"Азіліє, бажаю, щоб ніхто з твоїх близьких не спробував "дієту", яку отримують українські військовополонені, - постійні приниження, побиття, голод", - наголосив він.

Захисник також нагадав про історичну несправедливість, яку пережила афроамериканська спільнота, і провів паралель із власним досвідом ув’язнення.

"Трагедію пережили афроамериканці, і на собі відчув, як ламає людську душу досвід неволі", - сказав воїн.

Кірієнко закликав до гуманності та відповідальності за слова.

"Тортури - це злочин, неволі не місце в цивілізованому світі, люди створені для свободи й взаєморозуміння. І своїх дітей я навчаю саме так: вчу їх відповідати за кожне сказане слово, бо слово - зерно дії. Кожна світова трагедія починалась з якогось неправильного слова", - додав він.

Нагадаємо, боєць служить у ЗСУ з 2014 року. У квітні 2022-го потрапив у полон після виходу з заводу імені Ілліча.

Майже два роки Кірієнко провів у колонії №10 в Мордовії, повернувшись додому 5 лютого 2025 року в межах обміну. За час полону він втратив 40 кілограмів ваги.

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