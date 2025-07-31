"Путін поважав Кучму". Іво Бобул здивував зізнанням про свого кума

Іво Бобул зізнався, як другий президент України Леонід Кучма став хрещеним його сина і поділився несподіваним спогадом про вплив політика на Путіна.

Як повідомляє РБК-Україна , про це народний артист розповів Аліні Шаманський у програмі "55 за 5", яка виходить в "Ранку у великому місті" на ICTV2.

Як Кучма став кумом Іво Бобула

За словами артиста, він вирішив назвати молодшого сина Данила на честь батька президента. Цей жест розчулив політика.

"Я сказав: у мене буде син скоро і хочу назвати його іменем вашого батька. Він каже: я тоді буду кумом", - розповів він.

За словами Бобула, для нього це стало великою шаною. Він висловив повагу Кучмі та його батькові.

"Велика честь і я поважаю цих людей, що б про мене не говорили", - зазначив він.

Бобул розповів про стосунки з Кучмою (скриншот)​​​​​​​

Співак й досі іноді не вірить, що його кумом є колишній президент України.

"Ну, значить Господу Богу було так потрібно, щоб наші шляхи зійшлися", - сказав він.

Артист також розповів, які подарунки отримував його син від хрещеного. На останній день народження Кучма подарував торт, фірмові кросівки Adidas і гарну футболку. Коли Данило був менший, то вручав санчата та інші потрібні речі.

Що Бобул думає про президентство Кучми

На думку співака, він міг не допустити війни, оскільки мав повагу з боку російського диктатора.

"Путін поважав Даниловича", - заявив він.

На такий висновок Бобула зокрема наштовхнув спогад про одну ситуацію.

"Я був на одній зустрічі, де Лукашенко сказав Путіну: ви там мені повинні були, а той відповів: як старійшина скаже, так і буде. І все зробили, як сказав Леонід Данилович. Думаю, взагалі не було б цієї війни", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше Іво Бобул висловився про мобілізацію. Він розповів, як його 19-річного сина Данила зупиняли працівники ТЦК.