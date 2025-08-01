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Украинский морпех ответил рэперше, которая высмеяла его внешний вид после плена (видео)

Пятница 01 августа 2025 13:57
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Украинский морпех ответил рэперше, которая высмеяла его внешний вид после плена (видео) Александр Кириенко и Азилия Бэнкс (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Боец 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Александр Кириенко, который почти два года провел в плену в российской колонии и подвергся там пыткам, публично ответил американской рэперше Азилии Бэнкс из-за ее циничных высказываний.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу воина.

Что говорила Азилия Бэнкс о Кириенко

Американская реперка вызвала волну возмущения после того, как распространила сообщение, в котором сравнивался внешний вид украинского военнослужащего Александра Кириенко до и после пребывания в российском плену.

"Украинский солдат Александр Кириенко до и после освобождения из российского плена", - было указано в публикации.

Также добавлены фото, демонстрирующие его физические изменения. На снимках видно, что мужчина испытал значительное истощение: его тело сильно похудело, кожа обвисла, а кости - особенно на груди, животе и ногах - четко выступают.

Украинский морпех ответил рэперше, которая высмеяла его внешний вид после плена (видео)

Азилия Бэнкс цинично посмеялась над украинским морпехом (скриншот)

Руки и ноги выглядят хрупкими, а на нижних конечностях заметны бинты или медицинские повязки.

Под фото рэперша добавила крайне циничный комментарий.

"Well something needed to stop his fat *ss from eating (Что-то нужно было, чтобы остановить его толстую д*пу от еды)", - написала рэперша.

Этот пост вызвал волну негативной реакции. Большинство комментаторов осудили слова Бэнкс как жестокие и неприемлемые.

Украинский морпех ответил рэперше, которая высмеяла его внешний вид после плена (видео)Азилия Бэнкс (фото: instagram.com/azealiabanksforever)

В ответ на ее публикацию многие пользователи начали открыто ее критиковать, некоторые даже угрожали.

Что ответил рэперше морпех

В видеообращении Кириенко отметил, что "поддерживает свободу слова, но наша совесть и честь должны накладывать определенные ограничения".

"Азилия, желаю, чтобы никто из твоих близких не попробовал "диету", которую получают украинские военнопленные, - постоянные унижения, избиения, голод", - подчеркнул он.

Защитник также напомнил об исторической несправедливости, которую пережило афроамериканское сообщество, и провел параллель с собственным опытом заключения.

"Трагедию пережили афроамериканцы, и на себе почувствовал, как ломает человеческую душу опыт неволи", - сказал воин.

Кириенко призвал к гуманности и ответственности за слова.

"Пытки - это преступление, неволе не место в цивилизованном мире, люди созданы для свободы и взаимопонимания. И своих детей я учу именно так: учу их отвечать за каждое сказанное слово, потому что слово - зерно действия. Каждая мировая трагедия начиналась с какого-то неправильного слова", - добавил он.

Напомним, боец служит в ВСУ с 2014 года. В апреле 2022-го попал в плен после выхода с завода имени Ильича.

Почти два года Кириенко провел в колонии №10 в Мордовии, вернувшись домой 5 февраля 2025 года в рамках обмена. За время плена он потерял 40 килограммов веса.

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