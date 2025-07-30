Українського співака ледь не ошукали аферисти: артист попередив про нову схему шахраїв

Відомий український співак і шоумен Юлік (Назарій Гук), який активно гастролює з благодійними концертами, став жертвою спроби шахрайства.
В ексклюзивному коментарі РБК-Україна виконавець розкрив деталі нової схеми аферистів.
Артист розповів, що зловмисники хотіли отримати доступ до його офіційної Facebook-сторінки, прикриваючись запрошенням на інтерв’ю в американський подкаст.
Все почалося з нічного листа, який нібито надійшов від менеджера популярного мотиваційного спікера і автора подкасту Ed Mylett.
"Я Джон Девід, менеджер Еда Майлетта, і я звертаюся до вас із захоплюючою пропозицією приєднатися до нас як гість нашого подкасту...", - йшлося у листі, який обіцяв участь у "затишній, неформальній розмові без сценарію", а також гонорар за участь.
Юліка хотіли ошукати аферисти (скріншот наданий артистом)
На перший погляд, все виглядало дуже професійно: грамотно написаний текст англійською, згадка про індивідуальність Юліка, щире захоплення його творчістю. Але артист одразу запідозрив недобре.
Юлік миттєво відповів, що не може брати участь у заходах з оплатою на території США, адже треба мати робочу візу.
Артист запропонував альтернативу - онлайн-участь з України, без порушення правил.
Та зловмисники не зупинилися.
"Подкаст буде транслюватися в прямому ефірі на Facebook, і ви зможете приєднатися до нього зі своєї сторінки...", - продовжили вони.
І додали, що хочуть організувати прямий ефір саме з особистої сторінки Юліка у Facebook, до якої їм нібито потрібен доступ.
Водночас зазначили, що "переклад не проблема", і запропонували програму з автоматичним перекладом.
Юліка хотіли ошукати аферисти (скріншот наданий артистом)
Саме це стало ключовим тривожним сигналом. Команда співака перевірила: жоден офіційний подкаст Ed Mylett не транслюється у Facebook - усі епізоди публікуються на YouTube та Spotify.
Крім того, офіційна пошта подкастерів завжди має корпоративний домен, а не випадкову Gmail-адресу - як у цьому випадку (edmylettonlineevent@gmail.com).
"Будь ласка, ніколи не надавайте доступ до своїх сторінок у соцмережах стороннім людям. І завжди перевіряйте - з ким ви спілкуєтесь. Якщо немає офіційного сайту, пошта з Gmail, і є підозри - краще не ризикувати", - сказав співак.
Юліку вдалося вчасно розпізнати шахрайську схему та зберегти сторінку. Тепер він ділиться цим випадком, щоб інші артисти, інфлюенсери й підприємці не стали наступною жертвою аферистів.
“Зараз багато атак і фішингових схем. Головне - не втратити пильність і не вестися навіть на “солодкі” пропозиції. Бережіть себе і свій цифровий простір”, - підсумував співак.
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