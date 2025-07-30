Украинского певца едва не обманули аферисты: артист предупредил о новой схеме мошенников

Как именно хотели обмануть Юлика

Артист рассказал, что злоумышленники хотели получить доступ к его официальной Facebook-странице, прикрываясь приглашением на интервью в американский подкаст.

Все началось с ночного письма, которое якобы поступило от менеджера популярного мотивационного спикера и автора подкаста Ed Mylett.

"Я Джон Дэвид, менеджер Эда Майлетта, и я обращаюсь к вам с захватывающим предложением присоединиться к нам в качестве гостя нашего подкаста...", - говорилось в письме, которое обещало участие в "уютном, неформальном разговоре без сценария", а также гонорар за участие.

Юлика хотели обмануть аферисты (скриншот предоставлен артистом)

На первый взгляд, все выглядело очень профессионально: грамотно написанный текст на английском, упоминание об индивидуальности Юлика, искреннее восхищение его творчеством. Но артист сразу заподозрил неладное.

Как артист отреагировал на аферу

Юлик мгновенно ответил, что не может участвовать в мероприятиях с оплатой на территории США, ведь надо иметь рабочую визу.

Артист предложил альтернативу - онлайн-участие из Украины, без нарушения правил.

Но злоумышленники не остановились.

"Подкаст будет транслироваться в прямом эфире на Facebook, и вы сможете присоединиться к нему со своей страницы...", - продолжили они.

И добавили, что хотят организовать прямой эфир именно с личной страницы Юлика в Facebook, к которой им якобы нужен доступ.

В то же время отметили, что "перевод не проблема", и предложили программу с автоматическим переводом.

Юлика хотели обмануть аферисты (скриншот предоставлен артистом)

Именно это стало ключевым тревожным сигналом. Команда певца проверила: ни один официальный подкаст Ed Mylett не транслируется в Facebook - все эпизоды публикуются на YouTube и Spotify.

Кроме того, официальная почта подкастеров всегда имеет корпоративный домен, а не случайный Gmail-адрес - как в этом случае (edmylettonlineevent@gmail.com).

"Пожалуйста, никогда не предоставляйте доступ к своим страницам в соцсетях посторонним людям. И всегда проверяйте - с кем вы общаетесь. Если нет официального сайта, почта с Gmail, и есть подозрения - лучше не рисковать", - сказал певец.

Как обезопасить себя от подобных схем

Не нажимайте подозрительные ссылки в письмах даже с заманчивыми предложениями.

Проверяйте адрес отправителя: официальные организации всегда имеют корпоративные почты, а не @gmail.com.

Не передавайте доступ к своим соцсетям, даже если письмо выглядит "серьезно".

Сомневаетесь - обращайтесь к специалистам или в киберполицию.

Юлику удалось вовремя распознать мошенническую схему и сохранить страницу. Теперь он делится этим случаем, чтобы другие артисты, инфлюенсеры и предприниматели не стали следующей жертвой аферистов.

"Сейчас много атак и фишинговых схем. Главное - не потерять бдительность и не вестись даже на "сладкие" предложения. Берегите себя и свое цифровое пространство", - подытожил певец.