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Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська замилувала фото з 7-місячними доньками: "Перше море"

Вівторок 01 липня 2025 17:10
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Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська замилувала фото з 7-місячними доньками: "Перше море" Ліза Глінська з доньками (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
Автор: Катерина Собкова

Переможниця шоу "МастерШеф-2", а пізніше - суддя цього кулінарного проєкту Ліза Глінська, яка в листопаді 2024 року стала мамою двійні, показала, як виросли її діти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Судячи з усього, Глінська з малятами відпочивають на морі. Де саме вони - в Україні чи за кордоном - кулінарка не уточнила.

"Перше море", - зазначила вона в підписі до серії фото.

На фото можна побачити, що доньки Глінської, яким 4 липня виповниться 8 місяців, помітно підросли. Малятка вже встигли помочити ніжки в морі та погратися в піску.

Ліза Глінська показала доньок на нових фото (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Як відреагували в мережі

Фоловери зірки "МастерШеф" уже встигли прокоментувати нові фото:

  • "Я не можу! Тільки народилися і вже на морі! Які милі"
  • "Солодка пахлава", - прокоментувала Ольга Мартиновська
  • "Два сонечка"
  • "Які мілашні"
  • "Які вони красиві"
  • "Такі класні дівчатка! Тьху-тьху! Нехай все буде добре"
  • "Дві квіточки"
  • "Які ж вони милі! Мирного неба і щасливого дитинства маленьким принцесам!".

Зірка &quot;МастерШеф&quot; Ліза Глінська замилувала фото з 7-місячними доньками: &quot;Перше море&quot;

Доньки Лізи Глинської (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Що відомо про особисте життя Лізи Глінської

Шлях зірки "МастерШеф" до материнства був непростим - близько 17 років тому Глінська була вагітна первістком, але дитина померла під час пологів через недбалість лікарів у пологовому будинку Ялти (АР Крим).

Після цієї втрати вона віддалилася від чоловіка, і незабаром вони розлучилися. Щоб впоратися з горем, дівчина захопилася кулінарією, намагаючись відволіктися від сумних думок.

Потім вона потрапила на проєкт "МастерШеф", виграла його і стала розвивати кар'єру. Пізніше була суддею цього шоу, написала кілька книг про кулінарію, а також давала майстер-класи.

Про особисте життя Глінської довгий час нічого не було відомо. Однак 2021 року вона опублікувала в соціальних мережах фото з обручкою - її обранець Максим Большаков зробив пропозицію.

Зірка &quot;МастерШеф&quot; Ліза Глінська замилувала фото з 7-місячними доньками: &quot;Перше море&quot;

Глинська з чоловіком (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

З ним Глінська була знайома понад 20 років, проте після значної перерви пара почала спілкуватися і надалі зав'язалися стосунки.

Навесні 2022 року, попри повномасштабну війну, вони одружилися.

У мережі періодично з'являлися чутки, що кулінарка вагітна, проте Глінська ніяк не коментувала їх.

У грудні 2024 року вона поділилася радісною новиною, що народила двійню. Це сталося 4 листопада в Першому пологовому будинку Києва.

Зірка &quot;МастерШеф&quot; Ліза Глінська замилувала фото з 7-місячними доньками: &quot;Перше море&quot;

Ліза Глінська з чоловіком і доньками (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

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