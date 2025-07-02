"В цей момент лилися сльози". Катерина Осадча показала, як Imagine Dragons підтримують Україну (фото)

Телеведуча Катерина Осадча побувала разом з 8-річним сином Іваном на концерті гурту Imagine Dragons, який активно підтримує Україну. І на виступі в Барселоні теж не обійшлося без українського прапора.
Як повідомляє РБК-Україна, враженнями від концерту Осадча поділилася в Instagram.
Телеведуча зізналася, що побувати на виступі гурту з малечку мріяв її син Іван. Нарешті він досяг того віку, коли зіркова мама може здійснити бажання.
"Якось їхню пісню "Believer" ми в машині послухали рівно 50 разів підряд, коли стояли в заторі. І ось Іван виріс до віку, коли можна піти на концерт мрії", - розповіла вона.
Хлопчик був щасливий побачити гурт наживо. Він радів улюбленим пісням та активно знімав визначні моменти на камеру.
Катерина поділилася найочікуванішою миттю з виступу - прояву підтримки з боку гурту. Вокаліст Ден Рейнольдс вже традиційно здійняв синьо-жовтий прапор.
"В цей момент самовільно лилися сльози. Так небагато залишилося артистів, які стабільно нас підтримують", - сказала ведуча.
Телезірка також замилувала спільним селфі з сином. Вона зізналася, що захоплені очі дитини лише надихають на здійснення мрій.
"Коли бачиш захоплені очі дитини, розумієш, що такі моменти він запам'ятає на все життя. І якщо буде в наших силах, ми будемо мрії обов'язково втілювати", - написала вона.
Нагадаємо, Катерина Осадча та Юрій Горбунов виховують двох спільних синів. Окрім Івана, у них також є трирічний Данило.
Також у ведучої є дорослий син Ілля від попередніх стосунків. Він навчається в США.
Американський поп-рок гурт був утворений у 2008 році в Лас-Вегасі. До складу входять вокаліст Ден Рейнольдс, гітарист Вейн Сермон, басист і клавішник Бен МакКі та ударник Ден Платцман.
Від початку повномасштабного вторгнення колектив активно підтримує український народ. На своїх концертах соліст підіймає український прапор в знак солідарності з країною, яка бореться з російською агресією.
Раніше Imagine Dragons вигадали креативний спосіб підтримати Україну в Будапешті, коли їм заборонили демонструвати українську символіку.
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