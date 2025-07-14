Вагітна Ріанна вперше вийшла у світ з двома синами (фото)

Ріанна вийшла на публіку з синами

На червоній доріжці 37-річна дружина репера A$AP Rocky (справжнє ім’я - Раким Етеластон Майєрс) з’явилася в ефектному образі: вона обрала обтисле шоколадне плаття з мереживним верхом і пишною спідницею до підлоги, яке красиво підкреслило округлі форми.

Образ доповнила шкіряна куртка, що додала трохи зухвалості до її ніжного луку.

Обидва хлопчики виглядали також дуже стильно. Молодший сидів у мами на колінах - він був одягнений у білі шорти, білу сорочку, зверху - в’язаний зелений кардиган, на ніжках - білі шкарпетки та класичні чорні туфлі.

Ріанна з дітьми (фото: Getty Images)

Волосся зібране в маленький акуратний пучок - образ ніжний і зворушливий.

Старший син тримав Ріанну за руку. Він був у білосніжній сорочці з легко зав’язаною рожевою стрічкою замість краватки, широких оливкових штанах з накладними кишенями й модним срібним ланцюжком на поясі.

Доповнювали образ чорні туфлі, а розпущені кучері надавали вигляду грайливості та характеру.

Образи дітей гармонійно поєднувалися між собою й доповнювали вишуканий, але водночас розслаблений стиль їхньої зіркової мами.

Ріанна з дітьми (фото: Getty Images)

Фото з прем’єри миттєво облетіли мережу, а видання Daily Mail відзначило - це перший публічний вихід знаменитості одразу з двома синами.

Що відомо про двох синів Ріанни

У відвертому інтерв’ю Ріанна зізнавалася, що спочатку не планувала створювати з A$AP Rocky велику родину, принаймні не до того, як стосунки будуть офіційно оформлені. Проте новина про вагітність у 2022 році викликала в неї лише радість.

"Я завжди думала, що спочатку буде шлюб, а потім дитина. Але хто сказав, що все має бути саме так? Я точно не дозволю цьому розумінню завадити мені бути мамою", - говорила співачка.

Про свою першу вагітність артистка не робила гучних заяв. Все стало відомо після того, як її сфотографували папараці під час прогулянки - округлий животик не залишав простору для сумнівів.

Згодом зірка підтвердила, що чекає на першу дитину від A$AP Rocky. Пара стала батьками у травні 2022 року.

Ріанна з дітьми (фото: instagram.com/badgalriri)

Ім’я сина зірки довго не розголошували - майже рік шанувальники залишалися в невіданні.

Лише пізніше стало відомо, що малюка назвали RZA Athelston Mayers (Різа Ателастон Майерс) - на честь лідера культового гурту Wu-Tang Clan.

У 9 місяців хлопчик разом із батьками прикрасив обкладинку журналу Vogue.

Про другу вагітність Ріанна розповіла вже зовсім по-іншому - масштабно і символічно.

Під час виступу в перерві Супербоулу 2023 року співачка з’явилася на сцені в яскраво-червоному обтислому комбінезоні, який чітко окреслював її форми. 1 серпня 2023 року зіркова пара знову стала батьками - цього разу народився хлопчик, на ім'я Ріот Роуз.

І про третю вагітність зірка повідомила не менш ефектно. На цьогорічному Met Gala 2025 Ріанна вийшла на червону доріжку у стильному костюмі, який чітко підкреслював її округлий животик, підтвердивши, що їх з A$AP Rocky родина знову чекає на поповнення.

Ріанна (фото: Getty Images)