Вагітна вдруге? MamaRika заінтригувала словами про поповнення (відео)

MamaRika натякнула на вагітність

У новому треці Анастасії (справжнє ім'я артистки) йдеться про кохання та стосунки. А у другому куплеті зірка співає, що спочатку вони були вдвох (MamaRika та її чоловік Сергій Середа), потім втрьох (зіркова пара та їхній маленький син Давид). А нині, зазначено у пісні, вони вчотирьох.

"Але насправді, я щаслива

Не кожен день, можливо,

Бо то грім, то злива,

То прилітає справа, зліва,

Але я з тими, хто зупинить звіра,

З тими, хто перетворить

В кольорове навіть саме сіре!..

І спочатку ми удвох,

А потім ми утрьох,

А зараз вчотирьох молимось.

Та все одно скажи:

Чи не змінились ми?

Чи все переживем, переборемо?".

Чи дійсно співачка вагітна - поки що невідомо. MamaRika не відповідає на питання про поповнення. Але у коментарях її вже вітають. Юзери пишуть:

"Вчотирьох?! Як я радію за вас від всього серця. ️Чекала почути про це саме в пісні, ️вийшло дуже ніжно і прекрасно. Обожнюю вашу родину і вітаю з такою прекрасною новиною, будьте щасливі, а ми порадіємо за вас"

"Мене хвилює лиш одне питання... МамаРіка при надії? Вітаю"

"Я сподіваюсь, що вірно прочитала між рядків, вашу велику новину. Чекаємо на поповнення родини".

А ще коментатори зазначають, що слова про те, що тепер в родині MamaRika четверо персон, можуть свідчити не лише про вагітність. Річ у тому, що у співачки є песик Річчі. І його вона називає своєю другою дитиною.