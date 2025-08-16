Вагітна вдруге? MamaRika заінтригувала словами про поповнення (відео)

Співачка MamaRika представила нову пісню "Одне питання", в якій залишила цікаві рядки. В них зірка заговорила про поповнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кліп з YouTube-каналу співачки.
У новому треці Анастасії (справжнє ім'я артистки) йдеться про кохання та стосунки. А у другому куплеті зірка співає, що спочатку вони були вдвох (MamaRika та її чоловік Сергій Середа), потім втрьох (зіркова пара та їхній маленький син Давид). А нині, зазначено у пісні, вони вчотирьох.
"Але насправді, я щаслива
Не кожен день, можливо,
Бо то грім, то злива,
То прилітає справа, зліва,
Але я з тими, хто зупинить звіра,
З тими, хто перетворить
В кольорове навіть саме сіре!..
І спочатку ми удвох,
А потім ми утрьох,
А зараз вчотирьох молимось.
Та все одно скажи:
Чи не змінились ми?
Чи все переживем, переборемо?".
Чи дійсно співачка вагітна - поки що невідомо. MamaRika не відповідає на питання про поповнення. Але у коментарях її вже вітають. Юзери пишуть:
А ще коментатори зазначають, що слова про те, що тепер в родині MamaRika четверо персон, можуть свідчити не лише про вагітність. Річ у тому, що у співачки є песик Річчі. І його вона називає своєю другою дитиною.
Вас може зацікавити
MamaRika розповіла про непростий діагноз під час вагітності
Як MamaRika та її чоловік виглядали 10 років тому
MamaRika зізналася, яку мала залежність, і як її подолала.