Беременна во второй раз? MamaRika заинтриговала словами о пополнении (видео)

Певица MamaRika представила новую песню "Одне питання", в которой оставила интересные строки. В них звезда заговорила о пополнении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на клип с YouTube-канала певицы.
В новом треке Анастасии (настоящее имя артистки) говорится о любви и отношениях. А во втором куплете звезда поет, что сначала они были вдвоем (MamaRika и ее муж Сергей Середа), потом втроем (звездная пара и их маленький сын Давид). А сейчас, указано в песне, они вчетвером.
"Але насправді, я щаслива
Не кожен день, можливо,
Бо то грім, то злива,
То прилітає справа, зліва,
Але я з тими, хто зупинить звіра,
З тими, хто перетворить
В кольорове навіть саме сіре!..
І спочатку ми удвох,
А потім ми утрьох,
А зараз вчотирьох молимось.
Та все одно скажи:
Чи не змінились ми?
Чи все переживем, переборемо?".
Действительно ли певица беременна - пока неизвестно. MamaRika не отвечает на вопросы о пополнении. Но в комментариях ее уже поздравляют. Юзеры пишут:
А еще комментаторы отмечают, что слова о том, что теперь в семье MamaRika четыре персоны, могут свидетельствовать не только о беременности. Дело в том, что у певицы есть собачка Риччи. И его она называет своим вторым ребенком.
