Беременна во второй раз? MamaRika заинтриговала словами о пополнении (видео)

MamaRika намекнула на беременность

В новом треке Анастасии (настоящее имя артистки) говорится о любви и отношениях. А во втором куплете звезда поет, что сначала они были вдвоем (MamaRika и ее муж Сергей Середа), потом втроем (звездная пара и их маленький сын Давид). А сейчас, указано в песне, они вчетвером.

"Але насправді, я щаслива

Не кожен день, можливо,

Бо то грім, то злива,

То прилітає справа, зліва,

Але я з тими, хто зупинить звіра,

З тими, хто перетворить

В кольорове навіть саме сіре!..

І спочатку ми удвох,

А потім ми утрьох,

А зараз вчотирьох молимось.

Та все одно скажи:

Чи не змінились ми?

Чи все переживем, переборемо?".

Действительно ли певица беременна - пока неизвестно. MamaRika не отвечает на вопросы о пополнении. Но в комментариях ее уже поздравляют. Юзеры пишут:

"Вчетвером?! Как я радуюсь за вас от всего сердца. ️Ждала услышать об этом именно в песне, ️вышло очень нежно и прекрасно. Обожаю вашу семью и поздравляю с такой прекрасной новостью, будьте счастливы, а мы порадуемся за вас"

"Меня волнует лишь один вопрос... МамаРика беременна? Поздравляю."

"Я надеюсь, что верно прочитала между строк, вашу большую новость. Ждем пополнения семьи".

А еще комментаторы отмечают, что слова о том, что теперь в семье MamaRika четыре персоны, могут свидетельствовать не только о беременности. Дело в том, что у певицы есть собачка Риччи. И его она называет своим вторым ребенком.