Вакарчук, Зинкевич и Магучих: кого Зеленский наградил званием "Национальная легенда Украины"

Среда 20 августа 2025 22:03
Вакарчук, Зинкевич и Магучих: кого Зеленский наградил званием "Национальная легенда Украины" Кому Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины" (фото: president.gov.ua)
Автор: Иванна Пашкевич

В Киеве состоялось торжественное вручение государственной награды "Национальная легенда Украины". Награду лично передал президент Владимир Зеленский. Церемония состоялась в рамках ежегодного чествования выдающихся украинцев, которые внесли весомый вклад в развитие страны, культуры, науки, искусства и государственности.

Кому досталась награда - узнайте в материале на РБК-Украина.

"Для меня честь приветствовать сегодня наших выдающихся людей и вручить важную награду 'Национальная легенда Украины'. Отличие, которое имеет большое значение и цель. Это надлежащее чествование со стороны Украины своих талантов, гениев, героев. Великих украинцев и украинок, которые своей работой, творчеством, своими поступками прославляют Украину", - прокомментировал президент.

Кто получил награду в 2025 году

Нынешними лауреатами звания "Национальная легенда Украины" стали:

  • Святослав Вакарчук - музыкант, лидер группы "Океан Эльзы";
  • Владимир Горбулин - Герой Украины, первый вице-президент НАН Украины;
  • Оперативная группа СБУ - за проведение спецоперации "Паутина";
  • Сергей Лифарь - выдающийся балетмейстер и артист балета (посмертно). Отличие передадут Киевской академии танца им. Сержа Лифаря;
  • Ярослава Магучих - олимпийская чемпионка, легкоатлетка. Награду вручат после ее возвращения в Украину;
  • Людмила Монастырская - оперная певица;
  • Анатолий Криволап - украинский художник;
  • Андрей Семьянкив - писатель, капитан медицинской службы;
  • Джеймс Константин Темертей - меценат украинского происхождения;
  • Василий Зинкевич - Герой Украины, народный артист, певец.

Реакция лауреатов

Оперная певица Людмила Монастырская призналась, что известие о награде стало для нее неожиданностью.

"Я очень горжусь тем, что на международных сценах я представляю вокальную школу именно украинскую. И именно возле моей фамилии стоит 'Украина', - сказала Монастырская в комментарии Общественному.

Своими эмоциями поделился и Святослав Вакарчук.

Артист отметил, что эта награда принадлежит не только ему, но и всему сообществу украинских музыкантов.

"Мне кажется, что это награда для всей украинской музыки, потому что украинская музыка, особенно сейчас, она просто бешеными темпами развивается и становится все более громкой в мире, и несет свое слово. Культура является тоже мощным оружием отстаивания украинской идентичности, украинской независимости", - сказал Вакарчук.

Напомним, награда была основана в 2021 году по случаю 30-летия восстановления независимости Украины.

При написании материала использовались следующие источники: president.gov.ua, Суспільне, Instagram Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Звезды шоу-бизнеса Ярослава Магучих
