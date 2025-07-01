"Вдарив в голову, а потім у плече". Тоня Матвієнко заявила про побиття таксистом
Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про інцидент, який трапився під час її поїздки 30 червня в таксі Bolt. Конфлікт розпочався через відкрите вікно, а завершився фізичним насиллям з боку водія.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Матвієнко розповіла в дописі в Instagram.
Артистка детально розповіла про те, що трапилося напередодні та показала автомобіль таксиста.
"Я стала жертвою агресії з боку таксиста. З самого початку поїздки водій поводився зневажливо: на прохання зачинити вікно через сильний протяг (я сиділа на задньому пасажирському сидінні) він відреагував з очевидною грубістю", - повідомила вона.
За словами Матвієнко, водій проігнорував прохання, а згодом дозволив собі некоректні висловлювання.
"Мовляв, вікна не зачинить, бо на дворі спека і йому жарко. Ігнорував елементарні правила ввічливості та турботи про комфорт пасажира", - пояснила вона.
Матвієнко показала авто таксиста (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Зрештою конфлікт переріс в неадекватну поведінку. Коли Тоня попросила зупинити машину, водій відмовився. Їй довелося відчинити двері на ходу, щоб вийти. Лише тоді він зупинився.
Потім чоловік вийшов з авто, "вдарив спочатку в голову, а потім у плече". Співачка заявила, що була шокована й принижена. Вона звернулася з заявою до поліції.
"Я звернулася до правоохоронних органів. Ця історія - не для хайпу. Я не хочу запитів на коментарі від ЗМІ. Я просто знаю, що я - не єдина. Таких випадків багато. І ще більше тих, хто після них нічого не говорить, бо "нічого не доведеш". Камер не було. Свідків не було. У водія своя історія. Заява написана", - додала вона.
Як відреагували в мережі
Колеги та підписники висловили співчуття та підтримку артистці в коментарях.
Багато хто також звернувся до компанії з вимогою відреагувати на інцидент та пригадали свої історії.
- "Боже, Тоня. У мене була така сама ситуація майже 8 років тому, я досі боюсь їздити в таксі сама. Мені дуже шкода, тримайся", - написала Світлана Тарабарова.
- "Що коїться? Що з нами? І ким ми стаємо??? Тоню, рідна", - прокоментував Олексій Суханов.
- "Болт - один із найгірших сервісів. Набирають непрофесіоналів, головне, щоб машина була. А хто водій, чи вміє він працювати з людьми, то їх мало обходить. Співчуваю і сподіваюсь, що ваша ситуація та розголос посприяє тому, щоб цей таксист отримав по заслузі".
- "У мене теж з водіями Болт постійні нюанси… Тому я так не люблю їздити на таксі. Але щоб до такого... Жах!"
- "Водій слідкує за шляхом, щоб безпечно довезти пасажира! Дикунство - вистрибувати з авто під час руху, уявляю цю картину! Своє его засуньте в кишеню. І навчіться ввічливо себе вести у громадських місцях".
- "Дуже шкода, що ви потрапили в таку ситуацію! Маю надію, що винуватець понесе покарання!"
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