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"Ударил в голову, а потом в плечо". Тоня Матвиенко заявила об избиении таксистом

Вторник 01 июля 2025 22:36
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"Ударил в голову, а потом в плечо". Тоня Матвиенко заявила об избиении таксистом Тоню Матвиенко избил таксист компании Bolt (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала об инциденте, который случился во время ее поездки 30 июня в такси Bolt. Конфликт начался из-за открытого окна, а завершился физическим насилием со стороны водителя.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Матвиенко рассказала в публикации в Instagram.

Артистка подробно рассказала о том, что случилось накануне и показала автомобиль таксиста.

"Я стала жертвой агрессии со стороны таксиста. С самого начала поездки водитель вел себя пренебрежительно: на просьбу закрыть окно из-за сильного сквозняка (я сидела на заднем пассажирском сиденье) он отреагировал с очевидной грубостью", - сообщила она.

По словам Матвиенко, водитель проигнорировал просьбу, а после позволил себе некорректные высказывания.

"Мол, окна не закроет, потому что на дворе жара и ему жарко. Игнорировал элементарные правила вежливости и заботы о комфорте пассажира", - пояснила она.

&quot;Ударил в голову, а потом в плечо&quot;. Тоня Матвиенко заявила об избиении таксистомМатвієнко показала авто таксиста (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

В конце концов конфликт перерос в неадекватное поведение. Когда Тоня попросила остановить машину, водитель отказался. Ей пришлось открыть дверь на ходу, чтобы выйти. Только тогда он остановился.

Затем мужчина вышел из авто, "ударил сначала в голову, а потом в плечо". Певица заявила, что была шокирована и унижена. Она обратилась с заявлением в полицию.

"Я обратилась в правоохранительные органы. Эта история - не для хайпа. Я не хочу запросов на комментарии от СМИ. Я просто знаю, что я - не единственная. Таких случаев много. И еще больше тех, кто после них ничего не говорит, потому что "ничего не докажешь". Камер не было. Свидетелей не было. У водителя своя история. Заявление написано", - добавила она.

Как отреагировали в сети

Коллеги и подписчики выразили сочувствие и поддержку артистке в комментариях.

Многие также обратились к компании с требованием отреагировать на инцидент и вспомнили свои истории.

  • "Боже, Тоня. У меня была такая же ситуация почти 8 лет назад, я до сих пор боюсь ездить в такси сама. Мне очень жаль, держись", - написала Светлана Тарабарова.
  • "Что происходит? Что с нами? И кем мы становимся??? Тоня, родная", - прокомментировал Алексей Суханов.
  • "Болт - один из худших сервисов. Набирают непрофессионалов, главное, чтобы машина была. А кто водитель, умеет ли он работать с людьми, то их мало волнует. Сочувствую и надеюсь, что ваша ситуация и огласка поспособствует тому, чтобы этот таксист получил по заслугам".
  • "У меня тоже с водителями Болт постоянные нюансы... Поэтому я так не люблю ездить на такси. Но чтобы до такого... Ужас!
  • "Водитель следит за дорогой, чтобы безопасно довезти пассажира! Дикость - выпрыгивать из авто во время движения, представляю эту картину! Свое эго засуньте в карман. И научитесь вежливо себя вести в общественных местах".
  • "Очень жаль, что вы попали в такую ситуацию! Надеюсь, что виновник понесет наказание!"

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