"Ударил в голову, а потом в плечо". Тоня Матвиенко заявила об избиении таксистом
Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала об инциденте, который случился во время ее поездки 30 июня в такси Bolt. Конфликт начался из-за открытого окна, а завершился физическим насилием со стороны водителя.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Матвиенко рассказала в публикации в Instagram.
Артистка подробно рассказала о том, что случилось накануне и показала автомобиль таксиста.
"Я стала жертвой агрессии со стороны таксиста. С самого начала поездки водитель вел себя пренебрежительно: на просьбу закрыть окно из-за сильного сквозняка (я сидела на заднем пассажирском сиденье) он отреагировал с очевидной грубостью", - сообщила она.
По словам Матвиенко, водитель проигнорировал просьбу, а после позволил себе некорректные высказывания.
"Мол, окна не закроет, потому что на дворе жара и ему жарко. Игнорировал элементарные правила вежливости и заботы о комфорте пассажира", - пояснила она.
Матвієнко показала авто таксиста (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
В конце концов конфликт перерос в неадекватное поведение. Когда Тоня попросила остановить машину, водитель отказался. Ей пришлось открыть дверь на ходу, чтобы выйти. Только тогда он остановился.
Затем мужчина вышел из авто, "ударил сначала в голову, а потом в плечо". Певица заявила, что была шокирована и унижена. Она обратилась с заявлением в полицию.
"Я обратилась в правоохранительные органы. Эта история - не для хайпа. Я не хочу запросов на комментарии от СМИ. Я просто знаю, что я - не единственная. Таких случаев много. И еще больше тех, кто после них ничего не говорит, потому что "ничего не докажешь". Камер не было. Свидетелей не было. У водителя своя история. Заявление написано", - добавила она.
Как отреагировали в сети
Коллеги и подписчики выразили сочувствие и поддержку артистке в комментариях.
Многие также обратились к компании с требованием отреагировать на инцидент и вспомнили свои истории.
- "Боже, Тоня. У меня была такая же ситуация почти 8 лет назад, я до сих пор боюсь ездить в такси сама. Мне очень жаль, держись", - написала Светлана Тарабарова.
- "Что происходит? Что с нами? И кем мы становимся??? Тоня, родная", - прокомментировал Алексей Суханов.
- "Болт - один из худших сервисов. Набирают непрофессионалов, главное, чтобы машина была. А кто водитель, умеет ли он работать с людьми, то их мало волнует. Сочувствую и надеюсь, что ваша ситуация и огласка поспособствует тому, чтобы этот таксист получил по заслугам".
- "У меня тоже с водителями Болт постоянные нюансы... Поэтому я так не люблю ездить на такси. Но чтобы до такого... Ужас!
- "Водитель следит за дорогой, чтобы безопасно довезти пассажира! Дикость - выпрыгивать из авто во время движения, представляю эту картину! Свое эго засуньте в карман. И научитесь вежливо себя вести в общественных местах".
- "Очень жаль, что вы попали в такую ситуацию! Надеюсь, что виновник понесет наказание!"
Вас также может заинтересовать:
- Сколько Тарас Тополя собрал 500 на "помощь Безуглой" и куда пойдут деньги
- Роговцева показала архивное фото с сыном, который умер от рака
- Елена Тополя рассказала, как приходит в себя после российского обстрела.