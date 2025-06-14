На Вєрку Сердючку поскаржилися за пісні російською: що кажуть поліція та українці (фото)

Що відомо про скандал з Данилко

Напередодні, 13 червня, Вєрка Сердючка дала концерт в "Осокорі" на Осокорках, на якому зокрема виконала свої російськомовні хіти. Відеоролики з виступу розбурхали мережу.

Багатьом не сподобалося, що в розпал повномасштабної війни артист продовжує співати російською мовою. Дійшло до скарг.

Так, журналіст "Суспільного" Віктор Дяченко звернувся до Уповноваженого із захисту державної мови.

На Сердючку поскаржилися за російськомовні пісні (скриншот)

Омбудсмен теж не став мовчати. У себе у Facebok він наголосив, що з 2023 року у Києві офіційно діє мораторій на публічне використання музичного продукту російською мовою.

За його словами, у виступі Сердючки присутні ознаки порушення статей 23 та 29 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної та під час публічних заходів.

"Російськомовним пісням не місце в українській столиці", - наголосив Омбудсмен.

Також у своєму дописі Уповноважений нагадав, що відповідно до пункту 2 статті 23 мовного Закону мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова.

Уповноважений заклика провести державний контроль щодо організатора заходу і звернувся до Національної поліції, аби там належним чином відреагували на подію.

Коментар Тараса Креміня (скриншот)

Як відреагувала поліція

Поліція Київщини заявила, що встановлює обставини події, яка сталася на одному з концертів в Києві.

Вони зареєстрували відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інші події. Наразі триває перевірка.

Коментар поліції (скриншот)

Як відреагували в мережі

Думки користувачів розділилися: одні згодні, що потрібно притягувати до відповідальноті порушників мовного закону, особливо під час війни, а інші мають протилежну думку.