На Вєрку Сердючку поскаржилися за пісні російською: що кажуть поліція та українці (фото)

Андрій Даникло опинився у центрі скандалу через виконання російськомовних пісень під час концерту на Київщині. Дійшло до скарг та заяв в поліцію.
Як відреагували правоохоронці та що пишуть в мережі, розповідає РБК-Україна.
Напередодні, 13 червня, Вєрка Сердючка дала концерт в "Осокорі" на Осокорках, на якому зокрема виконала свої російськомовні хіти. Відеоролики з виступу розбурхали мережу.
Багатьом не сподобалося, що в розпал повномасштабної війни артист продовжує співати російською мовою. Дійшло до скарг.
Так, журналіст "Суспільного" Віктор Дяченко звернувся до Уповноваженого із захисту державної мови.
Омбудсмен теж не став мовчати. У себе у Facebok він наголосив, що з 2023 року у Києві офіційно діє мораторій на публічне використання музичного продукту російською мовою.
За його словами, у виступі Сердючки присутні ознаки порушення статей 23 та 29 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної та під час публічних заходів.
"Російськомовним пісням не місце в українській столиці", - наголосив Омбудсмен.
Також у своєму дописі Уповноважений нагадав, що відповідно до пункту 2 статті 23 мовного Закону мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова.
Уповноважений заклика провести державний контроль щодо організатора заходу і звернувся до Національної поліції, аби там належним чином відреагували на подію.
Поліція Київщини заявила, що встановлює обставини події, яка сталася на одному з концертів в Києві.
Вони зареєстрували відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інші події. Наразі триває перевірка.
Коментар поліції (скриншот)
Думки користувачів розділилися: одні згодні, що потрібно притягувати до відповідальноті порушників мовного закону, особливо під час війни, а інші мають протилежну думку.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Facebook-акаунти Віктора Дяченка, Омбудсмена, коментарі під його дописом, Telegram Поліції Київщини.