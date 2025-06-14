На Верку Сердючку пожаловались за песни на русском: что говорят полиция и украинцы (фото)

Андрей Даникло оказался в центре скандала из-за исполнения русскоязычных песен во время концерта в Киевской области. Дошло до жалоб и заявлений в полицию.
Как отреагировали правоохранители и что пишут в сети, рассказывает РБК-Украина.
Накануне, 13 июня, Верка Сердючка дала концерт в "Осокоре" на Осокорках, на котором в частности исполнила свои русскоязычные хиты. Видеоролики с выступления взбудоражили сеть.
Многим не понравилось, что в разгар полномасштабной войны украинский артист продолжает петь на русском языке. Дошло до жалоб.
Так, журналист "Суспільного" Виктор Дяченко обратился к Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю.
Омбудсмен тоже не стал молчать. Он отметил, что с 2023 года в Киеве официально действует мораторий на публичное использование музыкального продукта на русском языке.
По его словам, в выступлении Сердючки присутствуют признаки нарушения статей 23 и 29 ЗУ Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного и во время публичных мероприятий.
"Русскоязычным песням не место в украинской столице", - подчеркнул Омбудсмен.
Также в своей заметке Уполномоченный напомнил, что языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык.
Он принял решение провести государственный контроль в отношении организатора события и обратился в Нацполицию, чтобы там должным образом отреагировали.
Полиция области заявила, что устанавливает обстоятельства происшествия, которое произошло на концерте.
Они зарегистрировали сведения в Единый учет регистрации заявлений. Сейчас продолжается проверка.
Комментарий полиции (скриншот)
Мнения пользователей разделились: одни согласны, что нужно привлекать к ответственности нарушителей языкового закона и не допускать выступлений с русскоязычными песнями, особенно во время войны, а другие имеют противоположное мнение.
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При написании материала были использованы следующие источники: Facebook-аккаунты Виктора Дяченко, Омбудсмена, комментарии под его публикацией, Telegram Полиции Киевской области.