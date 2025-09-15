"Ветер надежды" і "Я - живая река" українською! Власова оновила культові хіти (відео)

Яким був виступ співачки

Протягом останніх років Євгенія майже не з'являлася на сцені. Але 14 вересня Власова виступила перед великою публікою та вразила сюрпризом.

Зірка переклала свої хіти та зірвала гучні оплески, коли виконувала треки. І тепер замість "ветра надежды" Власова співає про "вітер надії" та "живу ріку" замість "живой реки".

Що відомо про Власову

Співачка народилася 8 квітня 1978 року в Києві. У дитинстві навчалася в музичній школі по класу фортепіано, а згодом закінчила Київський інститут музики імені Р. Глієра. Широку популярність здобула наприкінці 1990-х, коли її пісні "Ветер надежды", "Я - живая река" та стали радіохітами. У 2001-му отримала премію "Пісня року", а її кліпи не сходили з ефіру "Території А" та провідних телеканалів.

У 2009 році життя співачки різко змінилося. Спочатку з'явилися чутки, що у співачки виявили онкологічне захворювання. Вона довго мовчала і лише за декілька років після цього розповіла, що перенесла операцію, але про рак не йшлося.

У неї є донька Ніна, яку артистка виховує разом із колишнім чоловіком, продюсером Дмитром Костюком. При цьому Власова зазначає, що не сумує за великою сценою та не шкодує, що "зникла" з "радарів".