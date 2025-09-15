Харчишин розповів, де навчається його важкохворий син: "Ти мусиш прийняти це"

Торік артист розповів про страшний діагноз свого 17-річного сина Євгена: хлопець страждає на нейропсихічний розлад, його поведінка неконтрольована, а жодні препарати чи лікарські методи не допомагають.

Музикант наголосив, що родина змогла прийняти реальність і створити для дитини максимально комфортні умови.

"Ти це мусиш прийняти. І від того моменту, коли це прийняття прийшло, ти розумієш, що це твій син, він такий. Ну, тепер так. Ти сприймаєш це як належне. Тобто ти не борешся, не плачеш, не жалієш себе і його, а сприймаєш просто реальність. Сприймаєш його таким, яким він є. І все. І тоді все добре. І він сміється, як всі люди. Він жартує, як всі люди. Він робить усе те ж саме, що і всі люди. Тільки деякі речі він робить публічно", - каже Харчишин.

Виконавець зазначив, що син уже навчається у спеціальному навчальному закладі, де здобуває прикладну професію протягом трьох років.

Валерій Харчишин (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

"Так, він уже навчається. І слава Богу, що ми знайшли такий навчальний заклад. Це професія, яку він набуватиме протягом трьох років. Чому не якась інтелектуальна чи творча? Тому що немає таких закладів. Я б хотів, щоб він міг навчатися, наприклад, у консерваторії, але, по-перше, у нього не було тяги до музики, а потім ми займалися його здоров’ям", - пояснив він.

Спершу сину пропонували стати взуттярем, що, за словами Харчишина, пов’язано з історією роду:.

"Йому спершу сказали, що він мав би бути взуттярем, але буде кулінаром. Тобто буде шефом, скоріш за все. Він на жаль був розчарований, коли дізнався, що немає місць на кулінара, а є на взуттяря. Йому швидше мама з нянею вселили думку, що є можливість навчатися на кулінара. Він до цього звик. І коли я йому пояснив, що взуттяр - це не так погано, бо твій прадід був взуттярем, який робив черевики своїми руками… Це генетичне відновлення історичної пам’яті", - додав Валерій.

Проте згодом з’явилася можливість, що син навчиться кулінарії.

"Я кажу: "Ти можеш після того, як навчишся готувати, стати кулінаром, можеш залишитися і опанувати ще й професію взуттяря. Бо на кулінара навчаються менше, ніж на взуттяря. Там три роки, а там два, здається", - пояснив музикант.

Співак також розповів, що зараз проводить із сином значно більше часу.

"Я з ним відпочивав. Нещодавно повернувся з відпочинку протягом восьми чи дев’яти днів щодня 24/7. І зараз ми бачимося там по півдня, майже щодня, тобто не так, як це було раніше, до початку літа. Зараз набагато частіше", - підсумував музикант.

Нагадаємо, Валерій Харчишин виховує трьох синів, народжених у шлюбі з Юлією.

Старший - Дмитро - став військовим та служить у ЗСУ, а молодші хлопці проживають із мамою.

Екс-дружина Харчишина з синами (фото: instagram.com/kuzya78)

Подружжя розлучилося ще до великої війни. Юлія певний час жила з дітьми за кордоном у Польщі, проте кілька років тому вони знову оселилися в Україні.