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Вгадай зірку по очах: лише справжні фани кіно та музики пройдуть цей тест без помилок

Неділя 27 липня 2025 08:19
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Вгадай зірку по очах: лише справжні фани кіно та музики пройдуть цей тест без помилок Тест про акторів та співаків (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Любите сучасну музику, круті серіали, Голлівуд і впевнені, що впізнаєте всіх зірок, навіть за фрагментом фото? Тоді вам варто себе перевірити, на вас чекає п'ять кадрів, де видно лише очі, а вам потрібно здогадатися, хто саме на знімку.

РБК-Україна склало цікавий тест, який покаже, чи дійсно ви знаєте зірок так, як думаєте.

Перша зірка

Цей погляд, ніби справжній вогонь. Ви точно бачили ці очі на сцені, в кліпах і навіть на Met Gala. Образи цієї артистки завжди епатажні, як і вона сама. Іноді з рожевим волоссям, іноді з блакитним, але очі незмінні.

Вгадай зірку по очах: лише справжні фани кіно та музики пройдуть цей тест без помилокТест "Вгадай зірку" (фото: Getty Images)

Відповідь

Це Кетті Перрі - поп-зірка, яка подарувала нам чимало хітів, таких як "Firework", "Roar" та "Dark Horse". Її погляд впізнає кожен, хто хоч раз вмикав MTV або був на її концерті.

Вгадай зірку по очах: лише справжні фани кіно та музики пройдуть цей тест без помилокКеті Перрі (фото: Getty Images)

Друга зірка

Ці очі важко не помітити у натовпі. Глибокий, та холоднуватий погляд, який підкорював не лише глядачів, а й Кіноакадемію. Її ролі це завжди стиль, витонченість і вміння мовчки говорити більше, ніж будь-який діалог.

Вгадай зірку по очах: лише справжні фани кіно та музики пройдуть цей тест без помилокТест "Вгадай зірку" (фото: Getty Images)

Відповідь

Це Ніколь Кідман - лауреатка "Оскара" та зірка фільмів "Мулен Руж", "Із широко заплющеними очима" та серіалів "Велика маленька брехня" й "Дев'ятеро цілковитих незнайомців". Вона вже вважається королевою червоної доріжки, а її очі це візитівка стриманої пристрасті та загадковості.

Вгадай зірку по очах: лише справжні фани кіно та музики пройдуть цей тест без помилокНіколь Кідман (фото: Getty Images)

Третя зірка

У цьому погляді читається і бунт, і смуток. Колись вона була у кожному таблоїді, а тепер здивує тих, хто давно її не бачив. Зірка, яка пережила славу, падіння й повернення. Коли хтось чує її ім'я, то одразу згадується голлівудська лихоманка 2000-х.

Вгадай зірку по очах: лише справжні фани кіно та музики пройдуть цей тест без помилокТест "Вгадай зірку" (фото: Getty Images)

Відповідь

Це Ліндсі Лохан - зірка "Поганих дівчаток", "Пастки для батьків" і головна героїня безлічі молодіжних фільмів. Сьогодні вона повертається в кіно з новою силою, а впізнати її за очима зможуть лише справжні фанати.

Вгадай зірку по очах: лише справжні фани кіно та музики пройдуть цей тест без помилокЛіндсі Лохан (фото: Getty Images)

Четверта зірка

Хтось скаже, що ці очі надто "холодні", інші побачать у них ніжність. Вона не просто акторка, а одна з найкращих драматичних зірок сучасності. Її погляд це завжди іронія, контроль і неймовірна харизма.

Вгадай зірку по очах: лише справжні фани кіно та музики пройдуть цей тест без помилокТест "Вгадай зірку" (фото: Getty Images)

Відповідь

Це Кейт Бланшетт - акторка, яка грала все. Від ельфійської королеви до Боба Ділана. Ролі в фільмах "Володар перснів", "Єлизавета", "Тар" та "Керол" зробили її легендою. Якщо ви впізнали її лише за очима - ви точно знавець кіномистецтва!

Вгадай зірку по очах: лише справжні фани кіно та музики пройдуть цей тест без помилокКейт Бланшетт (фото: Getty Images)

П’ята зірка

Придивіться, ви точно впізнаєте ці очі, якщо любите серіали. Кмітливі, часом трохи втомлені, вони ніби знають більше, ніж кажуть. Ідеальна зачіска, саркастичний коментар - все починалося саме з цього погляду.

Вгадай зірку по очах: лише справжні фани кіно та музики пройдуть цей тест без помилокТест "Вгадай зірку" (фото: Getty Images)

Відповідь

Це Кортні Кокс, яка зіграла Моніку в "Друзях". Її персонаж це перфекціоністка з добрим серцем, а саму акторку обожнюють за стиль, гумор і яскраву зовнішність. Вгадали? Тоді ви точно переглядали "Друзів" більше одного разу!

Вгадай зірку по очах: лише справжні фани кіно та музики пройдуть цей тест без помилокКортні Кокс (фото: Getty Images)

Скільки правильних відповідей у вас вийшло? Якщо п’ять із п’яти, то ви справжній профі Голлівуду. Якщо трохи менше - не засмучуйтесь, вам точно пощастить наступного разу. І спробуйте пройти попередній тест для кіноманів.

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