ua en ru
Вс, 27 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Угадай звезду по глазам: только настоящие фаны кино и музыки пройдут этот тест без ошибок

Воскресенье 27 июля 2025 08:19
UA EN RU
Угадай звезду по глазам: только настоящие фаны кино и музыки пройдут этот тест без ошибок Тест об актерах и певцах (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Любите современную музыку, крутые сериалы, Голливуд и уверены, что узнаете всех звезд, даже по фрагменту фото? Тогда вам стоит себя проверить, вас ждет пять кадров, где видно только глаза, а вам нужно догадаться, кто именно на снимке.

РБК-Украина составило интересный тест, который покажет, действительно ли вы знаете звезд так, как думаете.

Первая звезда

Этот взгляд, будто настоящий огонь. Вы точно видели эти глаза на сцене, в клипах и даже на Met Gala. Образы этой артистки всегда эпатажные, как и она сама. Иногда с розовыми волосами, иногда с голубыми, но глаза неизменны.

Угадай звезду по глазам: только настоящие фаны кино и музыки пройдут этот тест без ошибокТест "Угадай звезду" (фото: Getty Images)

Ответ

Это Кэтти Перри - поп-звезда, которая подарила нам немало хитов, таких как "Firework", "Roar" и "Dark Horse". Ее взгляд узнает каждый, кто хоть раз включал MTV или был на ее концерте.

Угадай звезду по глазам: только настоящие фаны кино и музыки пройдут этот тест без ошибокКэти Перри (фото: Getty Images)

Вторая звезда

Эти глаза трудно не заметить в толпе. Глубокий, и холодноватый взгляд, который покорял не только зрителей, но и Киноакадемию. Ее роли это всегда стиль, изящество и умение молча говорить больше, чем любой диалог.

Угадай звезду по глазам: только настоящие фаны кино и музыки пройдут этот тест без ошибокТест "Угадай звезду" (фото: Getty Images)

Ответ

Это Николь Кидман - лауреат "Оскара" и звезда фильмов "Мулен Руж", "С широко закрытыми глазами", и сериалов "Большая маленькая ложь" и "Девять полных незнакомцев". Она уже считается королевой красной дорожки, а ее глаза это визитная карточка сдержанной страсти и загадочности.

Угадай звезду по глазам: только настоящие фаны кино и музыки пройдут этот тест без ошибокНиколь Кидман (фото: Getty Images)

Третья звезда

В этом взгляде читается и бунт, и грусть. Когда-то она была в каждом таблоиде, а теперь удивит тех, кто давно ее не видел. Звезда, которая пережила славу, падение и возвращение. Когда кто-то слышит ее имя, то сразу вспоминается голливудская лихорадка 2000-х.

Угадай звезду по глазам: только настоящие фаны кино и музыки пройдут этот тест без ошибокТест "Угадай звезду" (фото: Getty Images)

Ответ

Это Линдси Лохан - звезда "Плохих девочек", "Ловушки для родителей" и главная героиня множества молодежных фильмов. Сегодня она возвращается в кино с новой силой, а узнать ее по глазам смогут лишь настоящие фанаты.

Угадай звезду по глазам: только настоящие фаны кино и музыки пройдут этот тест без ошибокЛиндси Лохан (фото: Getty Images)

Четвертая звезда

Кто-то скажет, что эти глаза слишком "холодные", другие увидят в них нежность. Она не просто актриса, а одна из лучших драматических звезд современности. Ее взгляд это всегда ирония, контроль и невероятная харизма.

Угадай звезду по глазам: только настоящие фаны кино и музыки пройдут этот тест без ошибокТест "Угадай звезду" (фото: Getty Images)

Ответ

Это Кейт Бланшетт - актриса, которая играла все. От эльфийской королевы до Боба Дилана. Роли в фильмах "Властелин колец", "Елизавета", "Тар" и "Кэрол" сделали ее легендой. Если вы узнали ее только по глазам - вы точно знаток киноискусства!

Угадай звезду по глазам: только настоящие фаны кино и музыки пройдут этот тест без ошибокКейт Бланшетт (фото: Getty Images)

Пятая звезда

Присмотритесь, вы точно узнаете эти глаза, если любите сериалы. Сообразительные, порой немного уставшие, они будто знают больше, чем говорят. Идеальная прическа, саркастический комментарий - все начиналось именно с этого взгляда.

Угадай звезду по глазам: только настоящие фаны кино и музыки пройдут этот тест без ошибокТест "Угадай звезду" (фото: Getty Images)

Ответ

Это Кортни Кокс, которая сыграла Монику в "Друзьях". Ее персонаж это перфекционистка с добрым сердцем, а саму актрису обожают за стиль, юмор и яркую внешность. Угадали? Тогда вы точно пересматривали "Друзей" больше одного раза!

Угадай звезду по глазам: только настоящие фаны кино и музыки пройдут этот тест без ошибокКортни Кокс (фото: Getty Images)

Сколько правильных ответов у вас получилось? Если пять из пяти, то вы настоящий профи Голливуда. Если чуть меньше - не расстраивайтесь, вам точно повезет в следующий раз. И попробуйте пройти предыдущий тест для киноманов.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Николь Кидман Звезды шоу-бизнеса Актеры
Новости
Украинские войска продвинулись в Сумской области: обновленные карты ISW
Украинские войска продвинулись в Сумской области: обновленные карты ISW
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте