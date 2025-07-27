Угадай звезду по глазам: только настоящие фаны кино и музыки пройдут этот тест без ошибок

Любите современную музыку, крутые сериалы, Голливуд и уверены, что узнаете всех звезд, даже по фрагменту фото? Тогда вам стоит себя проверить, вас ждет пять кадров, где видно только глаза, а вам нужно догадаться, кто именно на снимке.

РБК-Украина составило интересный тест, который покажет, действительно ли вы знаете звезд так, как думаете.

Первая звезда

Этот взгляд, будто настоящий огонь. Вы точно видели эти глаза на сцене, в клипах и даже на Met Gala. Образы этой артистки всегда эпатажные, как и она сама. Иногда с розовыми волосами, иногда с голубыми, но глаза неизменны.

Тест "Угадай звезду" (фото: Getty Images)

Ответ

Это Кэтти Перри - поп-звезда, которая подарила нам немало хитов, таких как "Firework", "Roar" и "Dark Horse". Ее взгляд узнает каждый, кто хоть раз включал MTV или был на ее концерте.

Кэти Перри (фото: Getty Images)

Вторая звезда

Эти глаза трудно не заметить в толпе. Глубокий, и холодноватый взгляд, который покорял не только зрителей, но и Киноакадемию. Ее роли это всегда стиль, изящество и умение молча говорить больше, чем любой диалог.

Тест "Угадай звезду" (фото: Getty Images)

Ответ

Это Николь Кидман - лауреат "Оскара" и звезда фильмов "Мулен Руж", "С широко закрытыми глазами", и сериалов "Большая маленькая ложь" и "Девять полных незнакомцев". Она уже считается королевой красной дорожки, а ее глаза это визитная карточка сдержанной страсти и загадочности.

Николь Кидман (фото: Getty Images)

Третья звезда

В этом взгляде читается и бунт, и грусть. Когда-то она была в каждом таблоиде, а теперь удивит тех, кто давно ее не видел. Звезда, которая пережила славу, падение и возвращение. Когда кто-то слышит ее имя, то сразу вспоминается голливудская лихорадка 2000-х.

Тест "Угадай звезду" (фото: Getty Images)

Ответ

Это Линдси Лохан - звезда "Плохих девочек", "Ловушки для родителей" и главная героиня множества молодежных фильмов. Сегодня она возвращается в кино с новой силой, а узнать ее по глазам смогут лишь настоящие фанаты.

Линдси Лохан (фото: Getty Images)

Четвертая звезда

Кто-то скажет, что эти глаза слишком "холодные", другие увидят в них нежность. Она не просто актриса, а одна из лучших драматических звезд современности. Ее взгляд это всегда ирония, контроль и невероятная харизма.

Тест "Угадай звезду" (фото: Getty Images)

Ответ

Это Кейт Бланшетт - актриса, которая играла все. От эльфийской королевы до Боба Дилана. Роли в фильмах "Властелин колец", "Елизавета", "Тар" и "Кэрол" сделали ее легендой. Если вы узнали ее только по глазам - вы точно знаток киноискусства!

Кейт Бланшетт (фото: Getty Images)

Пятая звезда

Присмотритесь, вы точно узнаете эти глаза, если любите сериалы. Сообразительные, порой немного уставшие, они будто знают больше, чем говорят. Идеальная прическа, саркастический комментарий - все начиналось именно с этого взгляда.

Тест "Угадай звезду" (фото: Getty Images)

Ответ

Это Кортни Кокс, которая сыграла Монику в "Друзьях". Ее персонаж это перфекционистка с добрым сердцем, а саму актрису обожают за стиль, юмор и яркую внешность. Угадали? Тогда вы точно пересматривали "Друзей" больше одного раза!

Кортни Кокс (фото: Getty Images)

Сколько правильных ответов у вас получилось? Если пять из пяти, то вы настоящий профи Голливуда. Если чуть меньше - не расстраивайтесь, вам точно повезет в следующий раз. И попробуйте пройти предыдущий тест для киноманов.