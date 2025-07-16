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Стали відомі номінанти на премію "Еммі-2025"

Середа 16 липня 2025 11:43
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Стали відомі номінанти на премію "Еммі-2025" Повний список номінантів на премію "Еммі-2025"
Автор: Іванна Пашкевич

Організатори 77-ї церемонії вручення телевізійної премії "Еммі" представили список номінантів 2025 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт заходу.

Повний список номінантів премії "Еммі-2025"

Найкращий драматичний серіал

  • "Андор"
  • "Білий лотос"
  • "Лікарня Пітт"
  • "Дипломатка"

  • "Повільні коні"
  • "Одні з нас"
  • "Рай"
  • "Поділ"

Найкраща акторка у драматичному серіалі

  • Кеті Бейтс - "Метлок"

  • Брітт Лауер - "Поділ"
  • Кері Рассел - "Дипломатка"
  • Белла Ремсі - "Одні з нас"
  • Шерон Хорган - "Змова сестер Гарві"

Найкращий актор у драматичному серіалі

  • Стерлінг До. Браун - "Рай"
  • Гері Олдман - "Повільні коні"

  • Педро Паскаль - "Одні з нас"
  • Адам Скотт - "Поділ"
  • Ноа Уайлі - "Лікарня Пітт"

Найкращий комедійний серіал

  • "Кіностудія"
  • "Ведмідь"
  • "Початкова школа "Ебботт"
  • "Ніхто цього не хоче
  • "Терапія"
  • "Вбивства в одній будівлі"

  • "Хитрості"
  • "Чим ми зайняті в тіні"

Найкраща акторка у комедійному серіалі

  • Узо Адуба - "Резиденція"
  • Крістен Белл - "Ніхто цього не хоче"
  • Куїнта Брансон - "Початкова школа "Ебботт"

  • Джин Смарт - "Хитрості"
  • Айо Едебірі - "Ведмідь"

Найкращий актор у комедійному серіалі

  • Адам Броді - "Ніхто цього не хоче"
  • Сет Роген - "Кіностудія"
  • Джейсон Сігел - "Терапія"
  • Джеремі Аллен Уайт - "Ведмідь"

  • Мартін Шорт - "Вбивства в одному будинку"

Найкращий мінісеріал

  • "Монстри: Історія братів Менендес"
  • "Перехідний вік"
  • "Пінгвін"
  • "Вмираю, як хочу сексу"

  • "Чорне дзеркало"

Найкраща акторка у мінісеріалі

  • Кейт Бланшетт - "Усі збіги невипадкові"
  • Рашида Джонс - "Чорне дзеркало"

  • Крістін Міліоті - "Пінгвін"
  • Мішель Вільямс - "Вмираю, як хочу сексу"
  • Меган Фейхі - "Сірени"

Найкращий актор у мінісеріалі

  • Стівен Грем - "Перехідний вік"
  • Джейк Джилленхол - "Презумпція невинності"
  • Купер Кох - "Монстри: Історія братів Менендес"

  • Брайан Тайрі Генрі - "Нарковори"
  • Колін Фаррелл - "Пінгвін"

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