Стали відомі номінанти на премію "Еммі-2025"
Повний список номінантів на премію "Еммі-2025"
Організатори 77-ї церемонії вручення телевізійної премії "Еммі" представили список номінантів 2025 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт заходу.
Повний список номінантів премії "Еммі-2025"
Найкращий драматичний серіал
- "Андор"
- "Білий лотос"
- "Лікарня Пітт"
- "Дипломатка"
- "Повільні коні"
- "Одні з нас"
- "Рай"
- "Поділ"
Найкраща акторка у драматичному серіалі
- Кеті Бейтс - "Метлок"
- Брітт Лауер - "Поділ"
- Кері Рассел - "Дипломатка"
- Белла Ремсі - "Одні з нас"
- Шерон Хорган - "Змова сестер Гарві"
Найкращий актор у драматичному серіалі
- Стерлінг До. Браун - "Рай"
- Гері Олдман - "Повільні коні"
- Педро Паскаль - "Одні з нас"
- Адам Скотт - "Поділ"
- Ноа Уайлі - "Лікарня Пітт"
Найкращий комедійний серіал
- "Кіностудія"
- "Ведмідь"
- "Початкова школа "Ебботт"
- "Ніхто цього не хоче
- "Терапія"
- "Вбивства в одній будівлі"
- "Хитрості"
- "Чим ми зайняті в тіні"
Найкраща акторка у комедійному серіалі
- Узо Адуба - "Резиденція"
- Крістен Белл - "Ніхто цього не хоче"
- Куїнта Брансон - "Початкова школа "Ебботт"
- Джин Смарт - "Хитрості"
- Айо Едебірі - "Ведмідь"
Найкращий актор у комедійному серіалі
- Адам Броді - "Ніхто цього не хоче"
- Сет Роген - "Кіностудія"
- Джейсон Сігел - "Терапія"
- Джеремі Аллен Уайт - "Ведмідь"
- Мартін Шорт - "Вбивства в одному будинку"
Найкращий мінісеріал
- "Монстри: Історія братів Менендес"
- "Перехідний вік"
- "Пінгвін"
- "Вмираю, як хочу сексу"
- "Чорне дзеркало"
Найкраща акторка у мінісеріалі
- Кейт Бланшетт - "Усі збіги невипадкові"
- Рашида Джонс - "Чорне дзеркало"
- Крістін Міліоті - "Пінгвін"
- Мішель Вільямс - "Вмираю, як хочу сексу"
- Меган Фейхі - "Сірени"
Найкращий актор у мінісеріалі
- Стівен Грем - "Перехідний вік"
- Джейк Джилленхол - "Презумпція невинності"
- Купер Кох - "Монстри: Історія братів Менендес"
- Брайан Тайрі Генрі - "Нарковори"
- Колін Фаррелл - "Пінгвін"
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