Вгадай зірку по очах: лише справжні фани кіно та музики пройдуть цей тест без помилок

Любите сучасну музику, круті серіали, Голлівуд і впевнені, що впізнаєте всіх зірок, навіть за фрагментом фото? Тоді вам варто себе перевірити, на вас чекає п'ять кадрів, де видно лише очі, а вам потрібно здогадатися, хто саме на знімку.
РБК-Україна склало цікавий тест, який покаже, чи дійсно ви знаєте зірок так, як думаєте.
Цей погляд, ніби справжній вогонь. Ви точно бачили ці очі на сцені, в кліпах і навіть на Met Gala. Образи цієї артистки завжди епатажні, як і вона сама. Іноді з рожевим волоссям, іноді з блакитним, але очі незмінні.
Відповідь
Це Кетті Перрі - поп-зірка, яка подарувала нам чимало хітів, таких як "Firework", "Roar" та "Dark Horse". Її погляд впізнає кожен, хто хоч раз вмикав MTV або був на її концерті.
Ці очі важко не помітити у натовпі. Глибокий, та холоднуватий погляд, який підкорював не лише глядачів, а й Кіноакадемію. Її ролі це завжди стиль, витонченість і вміння мовчки говорити більше, ніж будь-який діалог.
Відповідь
Це Ніколь Кідман - лауреатка "Оскара" та зірка фільмів "Мулен Руж", "Із широко заплющеними очима" та серіалів "Велика маленька брехня" й "Дев'ятеро цілковитих незнайомців". Вона вже вважається королевою червоної доріжки, а її очі це візитівка стриманої пристрасті та загадковості.
У цьому погляді читається і бунт, і смуток. Колись вона була у кожному таблоїді, а тепер здивує тих, хто давно її не бачив. Зірка, яка пережила славу, падіння й повернення. Коли хтось чує її ім'я, то одразу згадується голлівудська лихоманка 2000-х.
Відповідь
Це Ліндсі Лохан - зірка "Поганих дівчаток", "Пастки для батьків" і головна героїня безлічі молодіжних фільмів. Сьогодні вона повертається в кіно з новою силою, а впізнати її за очима зможуть лише справжні фанати.
Хтось скаже, що ці очі надто "холодні", інші побачать у них ніжність. Вона не просто акторка, а одна з найкращих драматичних зірок сучасності. Її погляд це завжди іронія, контроль і неймовірна харизма.
Відповідь
Це Кейт Бланшетт - акторка, яка грала все. Від ельфійської королеви до Боба Ділана. Ролі в фільмах "Володар перснів", "Єлизавета", "Тар" та "Керол" зробили її легендою. Якщо ви впізнали її лише за очима - ви точно знавець кіномистецтва!
Придивіться, ви точно впізнаєте ці очі, якщо любите серіали. Кмітливі, часом трохи втомлені, вони ніби знають більше, ніж кажуть. Ідеальна зачіска, саркастичний коментар - все починалося саме з цього погляду.
Відповідь
Це Кортні Кокс, яка зіграла Моніку в "Друзях". Її персонаж це перфекціоністка з добрим серцем, а саму акторку обожнюють за стиль, гумор і яскраву зовнішність. Вгадали? Тоді ви точно переглядали "Друзів" більше одного разу!
Скільки правильних відповідей у вас вийшло? Якщо п’ять із п’яти, то ви справжній профі Голлівуду. Якщо трохи менше - не засмучуйтесь, вам точно пощастить наступного разу. І спробуйте пройти попередній тест для кіноманів.
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