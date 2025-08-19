Від Барбі до мумій: що колекціонують голлівудські зірки

Ніколас Кейдж - мумії, черепи та прокляття

Актор відомий ексцентричним смаком до речей із містичним підтекстом. У різні роки він володів єгипетською мумією, черепом птерозавра, а також зморщеними головами.

До того ж він придбав особняк у Новому Орлеані, який вважається одним із найбільш “одержимих привидами” у США.

Факт: Кейдж змагався з Леонардо ДіКапріо на аукціоні за череп динозавра - і виграв.

Ніколас Кейдж (фото: Вікіпедія)

Джонні Депп - Барбі

У нього сотні ляльок Барбі, зокрема рідкісні моделі Бейонсе, Елвіса Преслі та Ліндсі Лохан.

За словами актора, він використовував їх для створення сцен із дітьми, щоб "тренуватися в акторській грі".

Джонні Депп (фото: Getty Images)

Том Генкс - понад 300 друкарських машинок

Оскароносний актор має величезну колекцію друкарських машинок з усього світу. Він досі пише на них листи й навіть подарував частину колекції фанатам.

Том Генкс (фото: Вікіпедія)

Аманда Сейфрід - опудала тварин

Акторка зізнається, що захоплюється таксидермією. В її колекції - міні-зебра, коник і навіть єнот. Деякі з експонатів їй дарували друзі, зокрема Сет Макфарлейн.

Кадр з фільму "Переповнена кімната"

Кіфер Сазерленд - гітари замість автівок

Актор та продюсер зібрав понад 100 рідкісних гітар. Вони не припадають пилом - Кіфер активно грає на кожній із них.

Кіфер Сазерленд​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Пенелопа Крус - вішалки

Так, саме так! Акторка зізнається, що обожнює красиві дизайнерські вішалки. В її колекції - десятки форм, матеріалів і стилів.

Пенелопа Крус​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Анджеліна Джолі - ножі

Її захоплення почалося ще в підлітковому віці. Зараз у Джолі чимало антикварних і виготовлених на замовлення ножів. Вона навіть заохочує дітей розуміти та поважати цю "традицію".

Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)

Елтон Джон - 15 000 сонцезахисних окулярів

Справжній фанат стилю, Елтон має кімнати, присвячені лише окулярам. Також він володіє величезною колекцією фотографій - понад 7000 робіт.

Елтон Джон​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Стів Мартін - банджо й мистецтво

Комік і актор колекціонує твори образотворчого мистецтва, але ще більше одержимий рідкісними банджо. Деякі з них він навіть використовує на концертах.

Стів Мартін​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Род Стюарт - мініатюрне місто

Співак протягом 30 років будував у себе вдома модельне місто з поїздами. Надихнувся він Манхеттеном і Чикаго середини XX століття.

Кадр з The Graham Norton Show