Від Барбі до мумій: що колекціонують голлівудські зірки

Коли думаєш про розкіш голлівудських зірок, уявляєш Bentley, діаманти й дизайнерські інтер’єри. Але дехто з них колекціонує зовсім не те, що очікуєш: від тисячі окулярів до друкарських машинок і навіть мумій.
РБК-Україна зібрало найхимерніші та найдорожчі зіркові колекції, які доводять: слава - це не лише червоні доріжки, а й місце для дуже дивних (і дуже дорогих) захоплень.
Актор відомий ексцентричним смаком до речей із містичним підтекстом. У різні роки він володів єгипетською мумією, черепом птерозавра, а також зморщеними головами.
До того ж він придбав особняк у Новому Орлеані, який вважається одним із найбільш “одержимих привидами” у США.
Факт: Кейдж змагався з Леонардо ДіКапріо на аукціоні за череп динозавра - і виграв.
У нього сотні ляльок Барбі, зокрема рідкісні моделі Бейонсе, Елвіса Преслі та Ліндсі Лохан.
За словами актора, він використовував їх для створення сцен із дітьми, щоб "тренуватися в акторській грі".
Оскароносний актор має величезну колекцію друкарських машинок з усього світу. Він досі пише на них листи й навіть подарував частину колекції фанатам.
Акторка зізнається, що захоплюється таксидермією. В її колекції - міні-зебра, коник і навіть єнот. Деякі з експонатів їй дарували друзі, зокрема Сет Макфарлейн.
Актор та продюсер зібрав понад 100 рідкісних гітар. Вони не припадають пилом - Кіфер активно грає на кожній із них.
Так, саме так! Акторка зізнається, що обожнює красиві дизайнерські вішалки. В її колекції - десятки форм, матеріалів і стилів.
Її захоплення почалося ще в підлітковому віці. Зараз у Джолі чимало антикварних і виготовлених на замовлення ножів. Вона навіть заохочує дітей розуміти та поважати цю "традицію".
Справжній фанат стилю, Елтон має кімнати, присвячені лише окулярам. Також він володіє величезною колекцією фотографій - понад 7000 робіт.
Комік і актор колекціонує твори образотворчого мистецтва, але ще більше одержимий рідкісними банджо. Деякі з них він навіть використовує на концертах.
Співак протягом 30 років будував у себе вдома модельне місто з поїздами. Надихнувся він Манхеттеном і Чикаго середини XX століття.
