От Барби до мумий: что коллекционируют голливудские звезды

Николас Кейдж - мумии, черепа и проклятия

Актер известен эксцентричным вкусом к вещам с мистическим подтекстом. В разные годы он владел египетской мумией, черепом птерозавра, а также сморщенными головами.

К тому же он приобрел особняк в Новом Орлеане, который считается одним из самых "одержимых привидениями" в США.

Факт: Кейдж соревновался с Леонардо ДиКаприо на аукционе за череп динозавра - и выиграл.

Николас Кейдж (фото: Википедия)

Джонни Депп - Барби

У него сотни кукол Барби, в том числе редкие модели Бейонсе, Элвиса Пресли и Линдси Лохан.

По словам актера, он использовал их для создания сцен с детьми, чтобы "тренироваться в актерской игре".

Джонни Депп (фото: Getty Images)

Том Хэнкс - более 300 печатных машинок

Оскароносный актер имеет огромную коллекцию печатных машинок со всего мира. Он до сих пор пишет на них письма и даже подарил часть коллекции фанатам.

Том Хэнкс (фото: Википедия)

Аманда Сейфрид - чучела животных

Актриса признается, что увлекается таксидермией. В ее коллекции - мини-зебра, кузнечик и даже енот. Некоторые из экспонатов ей дарили друзья, в частности Сет Макфарлейн.

Кадр из фильма "Переполненная комната"

Кифер Сазерленд - гитары вместо автомобилей

Актер и продюсер собрал более 100 редких гитар. Они не пылятся - Кифер активно играет на каждой из них.

Кифер Сазерленд (фото: Википедия)

Пенелопа Крус - вешалки

Да, именно так! Актриса признается, что обожает красивые дизайнерские вешалки. В ее коллекции - десятки форм, материалов и стилей.

Пенелопа Крус (фото: Википедия)

Анджелина Джоли - ножи

Ее увлечение началось еще в подростковом возрасте. Сейчас у Джоли немало антикварных и изготовленных на заказ ножей. Она даже поощряет детей понимать и уважать эту "традицию".

Анджелина Джоли (фото: Getty Images)

Элтон Джон - 15 000 солнцезащитных очков

Настоящий фанат стиля, Элтон имеет комнаты, посвященные только очкам. Также он владеет огромной коллекцией фотографий - более 7000 работ.

Элтон Джон (фото: Википедия)

Стив Мартин - банджо и искусство

Комик и актер коллекционирует произведения изобразительного искусства, но еще больше одержим редкими банджо. Некоторые из них он даже использует на концертах.

Стив Мартин (фото: Википедия)

Род Стюарт - миниатюрный город

Певец в течение 30 лет строил у себя дома модельный город с поездами. Вдохновился он Манхэттеном и Чикаго середины XX века.

Кадр из The Graham Norton Show