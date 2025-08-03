"Видалила грудки Біша?" Дженна Ортега здивувала новим образом: чи була "пластика" (фото)

Яким образом Дженна Ортега здивувала фанів

На прем’єрі в Лондоні вона з'явилася в напівпрозорій сукні з колекції Ashi Studio Couture, яка імітує зміїну шкіру. Доповнив образ незвичний макіяж: вибілені брови, глибокі тіні на повіках і темна помада.

Модний лук вразив користувачів не лише екстравагантністю. Багато хто звернув увагу, що щоки акторки стали менш вираженими, а вилиці й лінія підборіддя чіткішими.

Саме через це в мережі почали гадати, чи Дженна часом не вдалася до пластичної операції.

Що пишуть в мережі

Користувачі почали припускати, що Ортега зробила процедуру видалення жиру з щік.

"Дженна виглядає жахливо після видалення жиру з щік".

"Що вони з нею зробили? Вона виглядає зовсім іншою жінкою".

"Це вже не Дженна, яку ми знали".

"Боже, навіщо робити пластику в такому віці".

Інші ж юзери припускають, що "зміни" є результатом відповідного ракурсу, незвичного макіяжу та освітлення. Вони нагадують, що образ був спеціально створений для промотуру.

Вибілені брови, виразний контуринг щік, темний макіяж очей і губ, а також незвичний одяг можуть створювати ілюзію "іншого обличчя".

Крім того, зміни в зовнішності можуть також бути зумовлені дорослішанням.

Реакція Дженни Ортеги

Сама Дженна чутки про зміни в зовнішності не коментувала. Проте нові фото зірки демонструють, що до послуг хірургів вона навряд чи вдавалася.

У своїх образах для престуру вона вдається до екстравагантного стилю, водночас поєднуючи ніжність та готику. Це новий виток у моді зірки серіалу "Венздей", прем'єра другого сезону якого запланована на 6 серпня.