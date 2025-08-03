"Видалила грудки Біша?" Дженна Ортега здивувала новим образом: чи була "пластика" (фото)

Зірка "Венздей" Дженна Ортега напередодні прем'єри нового сезону викликала хвилю обговорень у соцмережах своїм новим образом.
Як повідомляє РБК-Україна, 22-річну акторку запідозрили у видаленні грудок Біша. Та чи дійсно вона вдалася до пластичної операції?
На прем’єрі в Лондоні вона з'явилася в напівпрозорій сукні з колекції Ashi Studio Couture, яка імітує зміїну шкіру. Доповнив образ незвичний макіяж: вибілені брови, глибокі тіні на повіках і темна помада.
Модний лук вразив користувачів не лише екстравагантністю. Багато хто звернув увагу, що щоки акторки стали менш вираженими, а вилиці й лінія підборіддя чіткішими.
Саме через це в мережі почали гадати, чи Дженна часом не вдалася до пластичної операції.
Користувачі почали припускати, що Ортега зробила процедуру видалення жиру з щік.
Інші ж юзери припускають, що "зміни" є результатом відповідного ракурсу, незвичного макіяжу та освітлення. Вони нагадують, що образ був спеціально створений для промотуру.
Вибілені брови, виразний контуринг щік, темний макіяж очей і губ, а також незвичний одяг можуть створювати ілюзію "іншого обличчя".
Крім того, зміни в зовнішності можуть також бути зумовлені дорослішанням.
Сама Дженна чутки про зміни в зовнішності не коментувала. Проте нові фото зірки демонструють, що до послуг хірургів вона навряд чи вдавалася.
У своїх образах для престуру вона вдається до екстравагантного стилю, водночас поєднуючи ніжність та готику. Це новий виток у моді зірки серіалу "Венздей", прем'єра другого сезону якого запланована на 6 серпня.
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