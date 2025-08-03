"Удалила комки Биша?" Дженна Ортега удивила новым образом: была ли "пластика" (фото)

Каким образом Дженна Ортега удивила фанов

На премьере в Лондоне она появилась в полупрозрачном платье из коллекции Ashi Studio Couture, которое имитирует змеиную кожу. Дополнил образ необычный макияж: выбеленные брови, глубокие тени на веках и темная помада.

Модный лук поразил пользователей не только экстравагантностью. Многие обратили внимание, что щеки актрисы стали менее выраженными, а скулы и линия подбородка более четкими.

Именно поэтому в сети начали гадать, не прибегла ли Дженна случайно к пластической операции.

Что пишут в сети

Пользователи начали предполагать, что Ортега сделала процедуру удаления жира из щек.

"Дженна выглядит ужасно после удаления жира из щек".

"Что они с ней сделали? Она выглядит совсем другой женщиной".

"Это уже не Дженна, которую мы знали".

"Боже, зачем делать пластику в таком возрасте".

Другие же юзеры предполагают, что "изменения" являются результатом соответствующего ракурса, необычного макияжа и освещения. Они напоминают, что образ был специально создан для рекласного тура.

Выбеленные брови, выразительный контуринг щек, темный макияж глаз и губ, а также необычная одежда могут создавать иллюзию "другого лица".

Кроме того, изменения во внешности могут также быть обусловлены взрослением.

Реакция Дженны Ортеги

Сама Дженна слухи об изменениях во внешности не комментировала. Однако новые фото звезды демонстрируют, что к услугам хирургов она вряд ли прибегала.

В своих образах для премьеры она прибегает к экстравагантному стилю, одновременно сочетая нежность и готику. Это новый виток в моде звезды сериала "Уэнсдей", показ второго сезона которого запланирован на 6 августа.