Не відірватися! 5 спортивних серіалів з гумором і драмою, які точно зачеплять

"Король гольфу"

Комедійна драма про колишнього гольфіста, який після особистих та професійних невдач бере під своє крило 17-річного гравця. Історія про дружбу, новий початок та створення нової родини у спортивному світі.



"Тед Лассо"

Спортивний комедійний телесеріал про тренера, якого попри брак досвіду призначають керувати англійським футбольним клубом. Завдяки щирості та чудовому почуттю гумору Тед поступово завойовує довіру гравців, вболівальників і навіть скептично налаштованої власниці клубу, яка прагне його знищення.



"Плеймейкерка"

Головна героїня Айла раптово очолює сімейну баскетбольну команду. Нарешті її мрія здійснилася, але разом з тим на неї звалилися труднощі, інтриги гравців, тренерів та спонсорів.



"Кобра Кай"

Комедійна драма, присвячена бойовому мистецтву карате. Легендарні Джонні Лоренс та Деніел ЛаРуссо відновлюють старе суперництво через власні школи карате.



"Машина"

Напружена драма про боксерський світ, де головний герой намагається повернутися на ринг після нищівної поразки. Тим часом його колишня дружина розслідує небезпечні загрози у світі боксу.