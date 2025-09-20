ua en ru
Відомий режисер назвав акторів з найбільшими гонорарами: серед них - Боклан і Денисенко

Субота 20 вересня 2025 09:35
Відомий режисер назвав акторів з найбільшими гонорарами: серед них - Боклан і Денисенко
Автор: Поліна Іваненко

Режисер Денис Тарасов назвав українських акторів, які, на його думку, отримують найбільші гонорари. Виявилося, що "найдорожчим" він вважає Стаса Боклана.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Тарасов розповів у новому випуску "Ранку у великому місті".

Яким акторам найбільше платять в Україні

"Мені здається, що напевно Стас Боклан один з найдорожчих акторів. Довженко Слава, напевно, теж один з найдорожчих акторів", - сказав режисер.

Окрім цього, Тарасов назвав і акторок, які отримують найбільші гонорари. У його "топ" потрапили дві зірки.

"Мішина Ксюша - я думаю, що в неї хороші гонорари. Наталка Денисенко", - зазначив він.

Актор В'ячеслав Довженко, якого назвав Тарасов, навіть висловився про своє друге місце в "рейтингу". Але він не став розкривати деталі й не захотів говорити про цифри.

Відомий режисер назвав акторів з найбільшими гонорарами: серед них - Боклан і ДенисенкоВідомий актор висловився про свої гонорари (скріншот)

"Не скажу. Це секрет", - відповів Довженко, коли його спитали про розмір гонорарів.

За словами актора, він не отримує стільки, скільки б йому хотілося. А якби розмір гонорарів відповідав би його очікуванням, то він "знімався б значно менше",

"Давайте піднімати питання не про те, скільки отримує артист, а чи отримує хоч у нас один артист роялті. Жоден актор не отримує роялті", - сказав Довженко.

