Стас Боклан змінив імідж: як зараз виглядає ведучий "Хто хоче стати мільйонером?"

П'ятниця 22 серпня 2025 09:02
UA EN RU
Стас Боклан змінив імідж: як зараз виглядає ведучий "Хто хоче стати мільйонером?" Стас Боклан (фото: прес-служба)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро на нас чекає прем'єра нового сезону шоу "Хто хоче стати мільйонером?". І Стас Боклан, ведучий проекту, де талановиті українці стають мільйонерами і виграють суми з чотирма і п’ятьма нулями, вже змінив імідж для зйомок.

Про це та інші цікаві факти про шоу "Хто хоче стати мільйонером?" на ICTV2 розповідає РБК-Україна.

Як зміниться стиль ведучого

Вже третій сезон поспіль українське шоу веде Народний артист України, якого обожнюють мільйони глядачів, Стас Боклан.

В новому сезоні його імідж зміниться: він буде підкреслено елегантним і в стильних окулярах. Як розповіли у програмі, для пана Боклана було підібрано 15 ефектних оправ, серед яких він обрав ту, що найбільш комфортна і личить саме йому.

Стас Боклан змінив імідж: як зараз виглядає ведучий &quot;Хто хоче стати мільйонером?&quot;Стас Боклан (фото: прес-служба)

Хто вони, перші мільйонери

Першим світовим мільйонером завдяки шоу став американець Джон Карпентер, у 1999 році. Він працював звичайним податковим інспектором, а в житті був інтелектуалом.

Переможниця з'явилася в оригінальному британському шоу лише на 12 рік, нею стала Джудіт Кеппел. На той момент їй було 58 років, вона мала трьох дорослих дітей, два шлюби і два розлучення, відвідувала спільноту анонімних алкоголіків і працювала звичайною садівницею. Але вірила у свою вдачу.

Українськими мільйонерами стали вчитель Олег Мороз з Сумщини у 2021 році та підприємець Руслан Стоколос з Київщини у 2024 році. Саме Руслан, ставши переможцем, звернувся до друга і сказав фразу, яку потім усі цитували: "Юрчик, готуй мішки!".

Стас Боклан змінив імідж: як зараз виглядає ведучий &quot;Хто хоче стати мільйонером?&quot;Руслан Стоколос (фото: прес-служба)

Чи може знімальна група брати участь у вікторині

На українській програмі працюють справжні прихильники шоу. Як працівники, вони не можуть брати участь як гравці у шоу, але грають для себе на майданчику. Заздалегідь домовляються, що не гуглять відповіді, а пригадують самі і шукають відповіді.

А режисерка Світлана, яка на зв’язку з усіма, записує відповіді усіх: режисерів, оператори, інженерів, редакторів та інших. Працівники не знають правильних відповідей, тож вони так само, як і гравці, перевіряють свої знання і ерудицію. Знімальна група грає на інтерес, не на гроші, але зацікавленість і азарт від цього не зменшується!

"Десять прем’єрних випусків, цікаві питання, розумні талановиті гравці, нові переможці-мільйонери - все це вже скоро! "Хто хоче стати мільйонером?" - гра, в яку виграє кожен, адже без грошового призу з проекту не йде ніхто", - розповіли у прес-службі.

Перший епізод нового 3-го сезону шоу "Хто хоче стати мільйонером?" дивіться на каналі ICTV2 1 вересня о 19:00.

