ua en ru
Сб, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Известный режиссер назвал актеров с самыми большими гонорарами: среди них - Боклан и Денисенко

Суббота 20 сентября 2025 09:35
UA EN RU
Известный режиссер назвал актеров с самыми большими гонорарами: среди них - Боклан и Денисенко
Автор: Полина Иваненко

Режиссер Денис Тарасов назвал украинских актеров, которые, по его мнению, получают самые большие гонорары. Оказалось, что самым "дорогим" он считает Стаса Боклана.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Тарасов рассказал в новом выпуске "Ранку у великому місті".

Каким актерам больше всего платят в Украине

"Мне кажется, что наверное Стас Боклан один из самых дорогих актеров. Довженко Слава, наверное, тоже один из самых дорогих актеров", - сказал режиссер.

Кроме этого, Тарасов назвал и актрис, которые получают самые большие гонорары. В его "топ" попали две звезды.

"Мишина Ксюша - я думаю, что у нее хорошие гонорары. Наталка Денисенко", - отметил он.

Актер Вячеслав Довженко, которого назвал Тарасов, даже высказался о своем втором месте в "рейтинге". Но он не стал раскрывать детали и не захотел говорить о цифрах.

Известный режиссер назвал актеров с самыми большими гонорарами: среди них - Боклан и ДенисенкоИзвестный актер высказался о своих гонорарах (скриншот)

"Не скажу. Это секрет", - ответил Довженко, когда его спросили о размере гонораров.

По словам актера, он не получает столько, сколько бы ему хотелось. А если бы размер гонораров соответствовал бы его ожиданиям, то он "снимался бы значительно меньше",

"Давайте поднимать вопрос не о том, сколько получает артист, а получает ли хоть у нас один артист роялти. Ни один актер не получает роялти", - сказал Довженко.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Наталка Денисенко Станислав Боклан Звезды шоу-бизнеса
Новости
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город