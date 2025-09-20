Известный режиссер назвал актеров с самыми большими гонорарами: среди них - Боклан и Денисенко

Режиссер Денис Тарасов назвал украинских актеров, которые, по его мнению, получают самые большие гонорары. Оказалось, что самым "дорогим" он считает Стаса Боклана.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Тарасов рассказал в новом выпуске "Ранку у великому місті".

Каким актерам больше всего платят в Украине

"Мне кажется, что наверное Стас Боклан один из самых дорогих актеров. Довженко Слава, наверное, тоже один из самых дорогих актеров", - сказал режиссер.

Кроме этого, Тарасов назвал и актрис, которые получают самые большие гонорары. В его "топ" попали две звезды.

"Мишина Ксюша - я думаю, что у нее хорошие гонорары. Наталка Денисенко", - отметил он.

Актер Вячеслав Довженко, которого назвал Тарасов, даже высказался о своем втором месте в "рейтинге". Но он не стал раскрывать детали и не захотел говорить о цифрах.

Известный актер высказался о своих гонорарах (скриншот)

"Не скажу. Это секрет", - ответил Довженко, когда его спросили о размере гонораров.

По словам актера, он не получает столько, сколько бы ему хотелось. А если бы размер гонораров соответствовал бы его ожиданиям, то он "снимался бы значительно меньше",

"Давайте поднимать вопрос не о том, сколько получает артист, а получает ли хоть у нас один артист роялти. Ни один актер не получает роялти", - сказал Довженко.