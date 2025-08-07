Віктор Розовий продовжує слухати російську музику: хто є в його плейлисті

Яку російську музику досі слухає Розовий

За словами Розового, в його плейлисті є троє виконавців, які співають російською.

Серед них - Тимур Муцураєв, чиї композиції, як стверджує артист, надихали багатьох українців брати участь у війні проти Росії.

Ще один гурт у музичній добірці - київський скрімо-колектив Date Rape, який припинив існування ще до 2014 року.

Попри те, що його пісні виконані російською, сам гурт є українським.

Також Розовий слухає виконавця Megawombat (колишній Missis Garrisson) - білоруського репера, який, за словами ветерана, підтримує Україну.

Віктор Розовий слухає російську музику (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення Росії гуморист Віктор Розовий приєднався до лав Збройних сил України та став на захист держави.

Проте 21 березня 2024 року він зазнав серйозного поранення - під час мінометного обстрілу уламок пробив йому шолом і влучив у голову.

Після інциденту Розового оперативно евакуювали з передової та доправили до лікарні у Дніпрі.

Там медики витягли уламок із його черепа, а згодом провели повторну операцію, під час якої встановили титанову пластину.

Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

За словами артиста, спочатку лікарі не вірили, що він виживе, адже травма була надзвичайно тяжкою.

Нині Віктор перебуває на реабілітації. У нього порушена моторика лівої руки та ноги.

Він уже робить перші кроки, але відновлення йде повільно й складно.

Попри це шоумен налаштований оптимістично - вірить у поступове одужання, хоча усвідомлює, що повністю відновити здоров’я йому, найімовірніше, не вдасться.

Розовий зізнається, що вважає себе щасливим - лише дивом залишився живим після пережитого.

Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)