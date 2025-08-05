"Він не моя власність". Невзоров відповів, як поставиться до мобілізації сина в Україні

Що сказав Невзоров про свого сина

Журналіст, який відкрито виступає проти політики Кремля після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, заявив, що його син Олександр має українське громадянство.

"Наскільки я знаю, так, він є громадянином України", - зазначив він.

Коли юнаку виповниться 25 років, його можуть мобілізувати до лав ЗСУ. І знаменитий батько це прекрасно розуміє.

За словами журналістка, він не збирається впливати на рішення сина ставати на захист України від російських окупантів чи ні.

"Він сам робитиме вибір, він не моя власність. Керувати чи вказувати йому я не буду. Він абсолютно вільна людина, яка сама будує свою долю. Я йому казав: "Мені байдуже. Йди хоч в попи, якщо тобі раптом захочеться", - заявив він.

Невзоров розповів, яку пораду дасть синові, якщо того мобілізуватимуть.

"Я пораджу вирішувати самому. Це те рішення, яке людина має ухвалювати виключно самостійно", - сказав він.

Також він поділився, як поставиться до сина, якщо той вирішить ухилятися від служби.

"Моє ставлення до нього нічого не змінить", - додав він.

Що Невзоров думає про мобілізацію в Україні

Аналізуючи ситуацію з мобілізацією, Невзоров зазначив, що найсміливіші та наймотивованіші пішли на фронт у перші дні війни. А ті, хто залишився, мають бути мобілізовані згідно з чинним законодавством.

"І зараз там залишилися ті люди, які мають бути просто мобілізовані шляхом чинних порядків. Вони мають бути мобілізовані", - зазначив він.

Він також додав, що думає про випадки примусової мобілізації до війська.

"Війна - це штука, на яку треба йти самому. Це коли ти різко, зухвало, не замислюючись, ідеш у цей бій, не чекаючи повісток і не чекаючи якихось необхідностей. Я маю на увазі необхідності казенного характеру", - зазначив він.

"Але якщо ти цього не зробив у перший рік, у другий рік, у третій рік, якщо ти намагаєшся відсидітися, то, ну, напевно, не варто дивуватися тому, що за тобою прийдуть", - додав журналіст.

На питання, чи долучився б він до війська, якби не вік, Невзоров відповів, що корисний на своєму місці.

"Я здатен більше зробити для України в тій якості, в якій перебуваю. Зрозуміло, що я не боюся війни. Я їх пройшов сім штук. Зрозуміло, що мене не лякає навіть сьогоднішня війна і що справа не в страх", - зазначив він.

Що відомо про Невзорова та його сина

Олександр Невзоров - радянський та російський журналіст, автор, публіцист, блогер. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну засудив дії Кремля і покинув РФ.

У своїх соцмережах активно висвітлює наслідки російської агресії. А у червні 2022 року разом з дружиною отримав українське громадянство.

Син Невзорова народився 10 лютого 2007 року у шлюбі журналіста із Лідією Невзоровою.

Олександр-молодший займається творчою діяльністю: працює аніматором, каскадером, сценаристом і гримером.

Також у Невзорова є донька Поліна, яка виявилася путіністкою і ненависницею українців.