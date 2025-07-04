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"Он ее любил". Почему Брэд Питт до сих пор переживает из-за развода с Джоли

Пятница 04 июля 2025 23:26
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"Он ее любил". Почему Брэд Питт до сих пор переживает из-за развода с Джоли Брэд Питт и Анджелина Джоли (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Развод с Анджелиной Джоли оставил глубокий след в жизни Брэда Питта. И, похоже, после этого непростого опыта он осознал свои ошибки.

Актер любил Джоли и знает, какие ошибки совершил. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на слова инсайдера в интервью Us Magazine.

Как Питт переживает развод с Джоли

После многолетней судебной тяжбы актер, по словам источника, пытается восстановить баланс в жизни и наладить отношения с детьми.

"Развод много лет контролировал его жизнь. Он ее любил и знает, что совершил ошибки", - сказал инсайдер.

В то же время Питт не перекладывает всю ответственность за проблемы в браке и отношениях с детьми на Анджелину.

"Он не обвиняет ее во всем", - прокомментировал инсайдер.

Драму, которая сопровождала их развод, он назвал противоречивой и токсичной ситуацией.

&quot;Он ее любил&quot;. Почему Брэд Питт до сих пор переживает из-за развода с ДжолиАнджелина и Брэд (фото: Getty Images)

Что известно о разводе Джоли и Питта

Актеры начали встречаться в 2004 году и только через 10 лет поженились. У них шестеро детей, из которых трое биологические - Мэддокс, Захара, Пакс, Шайло, близнецы Нокс и Вивьен.

О расставании они объявили в 2016 году. Развод был окончательно оформлен в декабре 2024 года, через восемь лет. Как известно, у актера напряженные отношения с детьми. Мэддокс, Пакс, Захара и Шайло держатся на расстоянии.

Причиной напряжения в семье в частности стали проблемы Брэда с алкоголем. Он не пьет уже почти 10 лет. В подкасте "Armchair Expert" откровенно рассказал о жизни после отказа от спиртного.

"Это было тяжелое время. Мне нужна была перезагрузка. Мне нужно было пробудиться в некоторых сферах. И это очень много для меня значило", - признался он.

Так, актер прошел 12-ступенчатую программу трезвости. И хотя он долго боролся с собственными недостатками, ему удалось взять ответственность за свои действия и жизнь.

&quot;Он ее любил&quot;. Почему Брэд Питт до сих пор переживает из-за развода с ДжолиБрэд Питт об алкоголизме (фото: Getty Images)

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